Whats_App_Image_2025_12_11_at_10_33_07_PM_7f567b0bad
Finanzas

Apuestan pequeños comercios en NL a la digitalización para 2026

La Canacope reforzará la capacitación y lanzará modelos como “La Nueva Tienda” y “La Nueva Escuela” para acelerar la digitalización del pequeño comercio en 2026

  • 12
  • Diciembre
    2025

Para 2026, uno de los mayores retos del sector comercio en pequeño de Nuevo León será la digitalización, por lo cual desde este año ya iniciaron los esfuerzos enfocados a este tema.

En primera, se reforzará la capacitación enfocada a que las nuevas generaciones se involucren en el negocio familiar y conozcan la forma de invertir de manera correcta y no solo por hacerlo.

“Este año nos propusimos que fuera totalmente de temas de digitalización; sabemos que en 2026 el tema es obligatorio en aspectos fiscales, por eso la renovación (como socios) ya incluye el sistema de digitalización que el SAT nos está marcando como obligatorios”, explicó Catalina Domínguez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey.

También destaca el tema de uso de plataformas que ayudarán a los negocios a operar acorde a los perfiles de los consumidores de hoy en día.

Aunado a ello, dijo que en breve la Canacope Monterrey lanzará un modelo llamado “La Nueva Tienda” y “La Nueva Escuela” a fin de que las generaciones se interesen en los negocios familiares adaptados a plataformas digitales.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 10.31.45 PM.jpeg

"La tienda escuela es un modelo de tienda físico con los nuevos sistemas donde se incorpora totalmente la digitalización, la tecnología, ya que detectamos que para las nuevas generaciones de nuestros afiliados no es muy atractivo el comercio tradicional como hemos estado acostumbrados".

"Las nuevas generaciones no quieren ser el relevo del negocio de sus papás. Eso lo hemos venido detectando y eso nos obliga como representantes del pequeño comercio a actualizarnos primero de manera institucional y hacer alianzas para proveer sistemas, nuevas metodologías para las nuevas generaciones”, detalló.

Por ello, dijo, que además, como parte de este esfuerzo, surge el proyecto “Tienda Escuela”, que será un prototipo que va a incluir la participación de una escuela técnica.

“Se está considerando porque de todos modos la metodología ya la tenemos”, expresó.


