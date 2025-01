Cuestiona MC a Adrián: ¿y el 'expertise' en seguridad?

“A mí me parece más una excusa, ya en el gobierno anterior de Movimiento Ciudadano, con Luis Donaldo Colosio, se hizo un trabajo de tratar de abarcar más territorio en cuanto a la Policía de Monterrey, pero sí, ese ha sido siempre el pretexto, la excusa que ha mantenido el PRI en el gobierno para no enfrentar y no dar una respuesta contundente a solucionar el problema de la inseguridad.

“Si esta es la condición que ellos plantean entonces, pues que reconozcan que necesitan al estado para poder procurar esta seguridad a todos los ciudadanos a final de cuentas, quién es la autoridad en el municipio de Monterrey es el alcalde, Adrián de la Garza, y él debe de responder en todos los sentidos a la ciudadanía de que habita en este municipio”, dijo Pámanes.