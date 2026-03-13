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Nuevo León

Capturan a dos por grafiti en muro de presa Rompepicos

Al llegar al sitio, los policías confirmaron el reporte y detectaron que los implicados realizaban las pintas sin autorización

  • 13
  • Marzo
    2026

Elementos de la Policía de Santa Catarina detuvieron a un hombre y una mujer sorprendidos realizando pintas tipo grafiti en el muro de la Presa Rompepicos, dentro del Parque Ecológico La Huasteca.

La detención ocurrió luego de un reporte ciudadano al C4 que alertó sobre las pintas en la infraestructura hidráulica.

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Al llegar al sitio, los policías confirmaron el reporte y detectaron que los implicados realizaban las pintas sin autorización. 

Además, utilizaban equipo de rappel sin las medidas de seguridad ni permisos correspondientes.

En el lugar fueron asegurados un arnés, pintura y rodillos. También se observaron dos nombres de gran tamaño pintados en el muro de la presa.

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Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública municipal y quedaron a disposición de la autoridad competente.


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