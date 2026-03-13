Queda Marcel Ruiz fuera del Mundial 2026 tras grave lesión

Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha, una lesión que lo dejaría fuera de la Copa del Mundo 2026.

El propio Deportivo Toluca informó que el jugador será sometido a cirugía en los próximos días y que su tiempo de recuperación dependerá de la evolución médica posterior al procedimiento.

Confirma Toluca diagnóstico tras el partido en Concacaf

De acuerdo con el reporte médico difundido por el club, la lesión ocurrió durante el encuentro correspondiente a la fase de octavos de final del torneo continental. Tras las evaluaciones médicas, se determinó la ruptura del ligamento cruzado anterior, además de daño en el menisco medial de la rodilla derecha.

Este tipo de lesión suele requerir intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación que puede extenderse entre seis y nueve meses, dependiendo de la evolución del futbolista.

Lesión complica su presencia en el Mundial 2026

La gravedad de la lesión complica seriamente la posibilidad de que Marcel Ruiz pueda disputar el Mundial de 2026, torneo que se celebrará en México, EUA y Canadá.

El mediocampista se había consolidado como uno de los jugadores mexicanos con proyección para integrar convocatorias de la Selección Mexicana rumbo a la justa mundialista, por lo que la recuperación marcará su panorama deportivo en los próximos meses.

¿Qué otros seleccionados mexicanos atraviesan lesiones?

El caso de Marcel Ruiz se suma a la lista de futbolistas mexicanos que actualmente atraviesan procesos de recuperación por distintas lesiones, varios de ellos considerados regularmente en convocatorias de la selección nacional.

Entre los jugadores lesionados o en rehabilitación se encuentran:

Santiago Giménez — Operado de una contusión en tobillo derecho.

Jesús Orozco Chiquete — Rotura de tobillo izquierdo.

Gilberto Mora — Pubalgia.

César Huerta — Cirugía de pelvis a finales de noviembre.

Alexis Vega — Limpieza de rodilla.

Edson Álvarez — Operación de tobillo.

Luis Chávez — Rotura de ligamentos.

Rodrigo Huescas — Rotura de ligamentos; actualmente en proceso de entrenamiento.

César Montes — Molestias físicas, diagnóstico pendiente.

Luis Malagón — Habría sufrido una lesión en el tendón de Aquiles durante el partido ante el Philadelphia Union.

Marcel Ruiz — Ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial.

Lesiones influyen rumbo a la próxima convocatoria

Con la próxima ventana internacional cada vez más cercana, el estado físico de varios futbolistas será determinante para definir la convocatoria y la alineación que presentará México en los amistosos programados durante marzo.

La evolución médica de los jugadores lesionados será clave para determinar si podrán reincorporarse a sus clubes y aspirar a futuros llamados con la selección nacional.

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