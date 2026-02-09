Inaugura Gobernador cancha 421 rumbo al Mundial 2026

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda inauguró este lunes una nueva cancha de futbol en la colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Monterrey.

Como parte de la estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" y acompañado de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el gobernador estrenó este espacio junto a estudiantes de la escuela primaria Fray Servando Teresa de Mier. Aseguró que ningún estado de México cuenta con más de 400 canchas.

"421 canchas es récord. Ni todos los estados de México juntos han llegado a 400 canchas, y como ya viene el Mundial y queremos mucho deporte, la meta son 500. Colonia que levante la mano, escuela que tendrá una cancha, vamos y le hacemos una", subrayó el mandatario estatal.

Por su parte, Rodríguez señaló que este espacio favorecerá el desarrollo de hábitos saludables en la comunidad.

"Hoy estamos avanzando hacia un mismo objetivo, que es que las niñas, niños y adolescentes tengan donde estudiar en lugares dignos, en canchas como estas donde practicar el deporte y sobre todo evitar la deserción escolar", apuntó.

También, el titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó que la cancha demuestra la colaboración entre el Gobierno del Estado y la propia ciudadanía.

En este espacio se construyó una cancha de pasto sintético de 18 por 36 metros. El proyecto inició en octubre de 2025. Se estima que beneficie a más de 500 personas.

