Tamaulipas

Indignación en Reynosa por muerte de niña por presunta golpiza

Una niña de seis años murió en el IMSS presuntamente tras una golpiza de su padre; sus dos hermanos siguen hospitalizados y la ciudadanía exige justicia

  • 09
  • Febrero
    2026

La comunidad de Reynosa se encuentra consternada e indignada tras la muerte de una niña de seis años, ocurrida el domingo 8 de febrero en el Hospital General de Zona No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presuntamente a consecuencia de una agresión física perpetrada por su propio padre.

De acuerdo con información preliminar, la menor ingresó al nosocomio con lesiones de gravedad; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida horas después. Sus dos hermanitos, de nueve meses y cuatro años de edad, también fueron hospitalizados y permanecen bajo observación médica.

Autoridades informaron que el presunto responsable fue detenido y que, al momento de su arresto, presentaba aparentes signos de intoxicación. El caso ya es investigado por la Fiscalía correspondiente, que integró la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.

La noticia ha generado una fuerte reacción entre la ciudadanía, que exige justicia y castigo ejemplar, al señalar que se trata del segundo caso de violencia infantil con desenlace fatal registrado en menos de un año en la ciudad.

Organizaciones y ciudadanos han manifestado su preocupación por la violencia intrafamiliar y han reiterado el llamado a reforzar las acciones de prevención y protección de niñas y niños en situación de riesgo.


