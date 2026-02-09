Podcast
Nuevo León

Lanzan convocatoria para Entrega de Medalla Benito Juárez 2026

En esta ocasión, podrán participar también las personas que se hayan postulado a la convocatoria 2025 y que no hayan resultado ganadoras

  • 09
  • Febrero
    2026

El Gobierno Municipal de Juárez lanzó este lunes la convocatoria para postular las candidaturas a la Medalla Benito Juárez, Benemérito de las Américas, en su edición 2026.

medalla-2026-municipio-juarez.jpg

Se otorgarán 10 medallas y reconocimientos conmemorativos a mujeres y hombres del municipio que destaquen y dejen huella en áreas académica, cívico-social, ambiental, emprendimiento y deportiva.

Requisitos para posibles acreedores de reconocimiento

En esta ocasión, podrán participar también las personas que se hayan postulado a la convocatoria 2025 y que no hayan resultado ganadoras.

medalla-2026-municipio-juarez.jpg

Las propuestas deberán presentarse por escrito y dirigirse al presidente municipal, Félix Arratia Cruz mediante un expediente digital en formato PDF, acompañado de la siguiente documentación:

  • Portada con los datos del participante: nombre completo, teléfono, correo electrónico, domicilio, categoría en la que participa y tipo de postulación.
  • Currículum vitae.
  • Carta de exposición de motivos, en la que se explique por qué la persona propuesta debe ser reconocida con la presea.
  • Evidencias documentales que acrediten los méritos por los cuales se le considera merecedor o merecedora del reconocimiento.
  • Copia de la credencial para votar (INE) con domicilio en Juárez.

El plazo límite para la recepción de postulaciones será hasta el viernes 27 de febrero las 16:00 horas de manera presencial,  en la Dirección de Gobierno y Asuntos Políticos de la Secretaría del Ayuntamiento. Esta se ubica en el segundo piso de la Presidencia Municipal, en la calle Zaragoza número 112, colonia Centro. 

La entrega de la Medalla Benito Juárez 2026 se realizará durante una Sesión Solemne de Cabildo, en el marco del 220° aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez.


