ambulancia_tamaulipas_8654ef42cc
Tamaulipas

Cruz Roja reporta 29 accidentes viales en el fin de semana

Como consecuencia de estos hechos, una persona perdió la vida por trauma tras un accidente ocurrido en el sector Molinos del Rey

  • 09
  • Febrero
    2026

Un incremento considerable en los accidentes viales se registró en Matamoros durante el fin de semana, informó Francisco Ponce, coordinador de Socorros de la Cruz Roja Mexicana en esta ciudad.

Atienden más de 30 percances viales en un fin de semana

De acuerdo con el reporte de la institución, se atendieron 29 accidentes automovilísticos, además de una volcadura y diversos choques de motocicletas en distintos puntos del municipio. Como consecuencia de estos hechos, una persona perdió la vida por trauma tras un accidente ocurrido en el sector Molinos del Rey.

Exceso de velocidad y alcohol, entre las principales causas

El coordinador explicó que entre las principales causas de los percances destacan la falta de precaución al conducir, el exceso de velocidad, el consumo de bebidas alcohólicas y la ausencia de equipo de protección en motociclistas.

Intentos por evadir operativos aumentan riesgos

Señaló también que algunos conductores intentan evadir los operativos de seguridad implementados por autoridades, lo que contribuye al aumento de incidentes.

Ponce advirtió que el incremento en los accidentes mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia, al reflejar conductas de riesgo entre automovilistas y motociclistas que circulan sin las debidas medidas de seguridad.

Cruz Roja llama a conducir con responsabilidad

Finalmente, reiteró que la Cruz Roja Matamoros mantiene atención permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, e hizo un llamado a la población a conducir con responsabilidad y respetar las acciones preventivas para evitar consecuencias fatales.


