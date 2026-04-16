De nuevo, pide Samuel a Congreso aprobar el Presupuesto 2026

De nueva cuenta, el gobernador Samuel García le pidió al Congreso del Estado aprobar el Presupuesto de Nuevo León para 2026.

El mandatario estatal dijo que los recursos financieros se requieren, entre otros temas, para cumplir con disposiciones de la nueva Ley de Educación de Nuevo León aprobada por los diputados locales.

Anunció que la próxima semana su gobierno publicará en el Periódico Oficial esa legislación, que fue aprobada en marzo, para que entre en vigor y se aplique.

"Invito al Congreso a que, así como tuvieron a bien aprobar esta ley, tengan a bien sacar el presupuesto”, expresó.

Durante un evento en la UANL, García Sepúlveda dijo que esa nueva legislación implica nuevas obligaciones en materia de egresos para la administración, como garantizar atención integral en las escuelas públicas para los alumnos con espectro autista.

En la entidad, habría 107 mil personas con la condición del Asperger, aunque, según reconocieron las autoridades, las estadísticas oficiales refieren solo la mitad.

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