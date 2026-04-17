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Nuevo León

Consolidan crecimiento económico en Nuevo León

El funcionario destacó que estos factores colocan a la entidad en una posición estratégica frente a los mercados globales

  • 17
  • Abril
    2026

El estado de Nuevo León se consolida como un referente de confianza internacional y crecimiento económico, impulsado por la llegada de nuevas inversiones y su papel como sede del Mundial 2026, aseguró el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario destacó que estos factores colocan a la entidad en una posición estratégica frente a los mercados globales, al fortalecer su imagen como destino atractivo para el desarrollo industrial y económico.

Gira internacional refuerza proyección global

Flores Serna explicó que la reciente gira del gobernador Samuel García por países asiáticos como Japón y Corea del Sur refleja una mayor apertura del estado hacia el mundo y nuevas oportunidades de inversión.

“Nuevo León es sinónimo de confianza, futuro y crecimiento económico. La gira que tuvo el Gobernador va más allá de lo industrial, pues Nuevo León será sede del Mundial 2026 y el posicionamiento internacional de nuestro estado adquiere una relevancia aún mayor”, declaró.

El funcionario subrayó que la realización de eventos de talla internacional como el Mundial representa una oportunidad clave para mostrar las capacidades del estado en materia de infraestructura, seguridad y logística.

“Promover a Nuevo León se vuelve una oportunidad única para consolidarnos como un destino moderno y obligatorio en México, manteniéndonos en el radar internacional más allá del Mundial”, manifestó.

Flores Serna afirmó que Nuevo León se mantiene competitivo en el contexto de la globalización, al posicionarse como uno de los estados con mayor capacidad para atraer inversión extranjera.

“Hoy, no estar en la mesa donde se define el rumbo económico del mundo es una forma de quedarse atrás y en Nuevo León no lo vamos a permitir”, concluyó.


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