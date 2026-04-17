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Deportes

Presenta Sultanes uniformes para Temporada 2026 de LMB

La novena regiomontana debuta hoy viernes en la nueva campaña de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al visitar a los Algodoneros del Unión Laguna

  • 17
  • Abril
    2026

Los Sultanes de Monterrey están de regreso… y hoy jueves debutan en la campaña regular de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al visitar a los Algodoneros del Unión Laguna a las 20:00 horas en el diamante del Estadio Revolución de Torreón, Coahuila.

La novena regiomontana va en busca de su cetro 11 en el circuito de verano del rey de los deportes de la pelota mexicana.

Pero, antes del primer lanzamiento de la nueva campaña, los de Nuevo León ya dieron el primer cuadrangular al presentar la noche de este jueves los uniformes de New Era con los que competirán en las gramas de los diferentes estadios de la República Mexicana.

Los cuatro diseños de jerseys fueron exhibidos anoche en el Estadio de Beisbol Monterrey.

El primero es el tradicional en blanco y con la leyenda Sultanes.

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Otro está en tono azul, también con la leyenda sultanes, y con los colores verde, blanco y rojo en el cuello.

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Uno más en color gris y con la leyenda Fantasmas grises a la altura del pecho.

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Otro también es en color azul y con la leyenda MTY.

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También están las gorras, en tono azul, y con el logotipo de la novena regia.

Así, los Sultanes de Monterrey se reportan listos para la nueva campaña… para la cual, por lo pronto, ya lucen elegantes.


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