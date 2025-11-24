Congreso del Estado denuncia politización de bloqueos carreteros

El Congreso del Estado reafirma su respeto por el derecho a manifestarse, pero expresa su desacuerdo con acciones que afectan los derechos de otros ciudadanos, particularmente en lo que respecta al libre tránsito en Tamaulipas, debido a que las recientes manifestaciones y bloqueo de carreteras por parte de productores agrícolas y transportistas, han impactado a empresarios y ciudadanos que transitan por las carreteras, lo cual no es la forma adecuada de abordar las demandas, expresó el diputado morenista Humberto Prieto Herrera.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas dijo que el Gobierno Federal hizo un nuevo llamado al diálogo a los agricultores que han optado por estas acciones.

“Es preocupante que algunos voceros de estas manifestaciones, muchos de ellos vinculados al PAN, elijan no dialogar y, en cambio, politizar la situación, históricamente, estos grupos han tenido acceso a recursos y apoyos, pero la administración del presidente López Obrador decidió en su momento que estos llegaran directamente a la gente, sin intermediarios, lo que ha generado malestar en quienes antes controlaban estos apoyos”, señaló.

El legislador tamaulipeco dijo que gobernador Américo Villarreal Anaya, junto con la presidenta de México, han entregado 234 millones de pesos en apoyos estatales y 636 millones de pesos federales en semillas, fertilizantes y capacitaciones en 37 municipios.

Estas acciones han permitido impulsar 74 mil hectáreas y, junto con el gobierno estatal, se han invertido más de 10 mil millones de pesos en infraestructura hídrica y 388 millones de pesos en desarrollo agrícola, posicionando a Tamaulipas como uno de los estados con mayor inversión en el sector.

“Si bien se respeta el derecho a la libre manifestación, se hace un llamado a la reflexión para que se abra el diálogo y se reconsideren las acciones que afectan a otros ciudadanos, el gobierno federal y estatal están en la mejor disposición de escuchar y colaborar”, dijo Prieto Herrera.

Comentarios