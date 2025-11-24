Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T164230_360_95872a7899
Tamaulipas

Congreso del Estado denuncia politización de bloqueos carreteros

Autoridades estatales difieren de protestas debido a que los apoyos del Gobierno permitieron la inversión de más de 10,000 mdp en infraestructura hídrica

  • 24
  • Noviembre
    2025

El Congreso del Estado reafirma su respeto por el derecho a manifestarse, pero expresa su desacuerdo con acciones que afectan los derechos de otros ciudadanos, particularmente en lo que respecta al libre tránsito en Tamaulipas, debido a que las recientes manifestaciones y bloqueo de carreteras por parte de productores agrícolas y transportistas, han impactado a empresarios y ciudadanos que transitan por las carreteras, lo cual no es la forma adecuada de abordar las demandas, expresó el diputado morenista Humberto Prieto Herrera. 

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas dijo que el Gobierno Federal hizo un nuevo llamado al diálogo a los agricultores que han optado por estas acciones. 

“Es preocupante que algunos voceros de estas manifestaciones, muchos de ellos vinculados al PAN, elijan no dialogar y, en cambio, politizar la situación, históricamente, estos grupos han tenido acceso a recursos y apoyos, pero la administración del presidente López Obrador decidió en su momento que estos llegaran directamente a la gente, sin intermediarios, lo que ha generado malestar en quienes antes controlaban estos apoyos”, señaló. 

El legislador tamaulipeco dijo que gobernador Américo Villarreal Anaya, junto con la presidenta de México, han entregado 234 millones de pesos en apoyos estatales y 636 millones de pesos federales en semillas, fertilizantes y capacitaciones en 37 municipios. 

Estas acciones han permitido impulsar 74 mil hectáreas y, junto con el gobierno estatal, se han invertido más de 10 mil millones de pesos en infraestructura hídrica y 388 millones de pesos en desarrollo agrícola, posicionando a Tamaulipas como uno de los estados con mayor inversión en el sector.

“Si bien se respeta el derecho a la libre manifestación, se hace un llamado a la reflexión para que se abra el diálogo y se reconsideren las acciones que afectan a otros ciudadanos, el gobierno federal y estatal están en la mejor disposición de escuchar y colaborar”, dijo Prieto Herrera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

diputados_mesas_presupuesto_8a53c881be
Aprueba Congreso mesas de trabajo para el presupuesto 2026
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Deberán municipios actuar contra los 'choquecitos'
ed101109_b07c_4c75_80ed_cbc826a842f0_69917bfaef
Aprueban por unanimidad a Mauricio Farah como alcalde sustituto
publicidad

Últimas Noticias

guadalupe_angela_9a74e0b7b1
Buscan a menor de 15 años desaparecida en Guadalupe
tramo_2_inteserrana_c44099be69
Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×