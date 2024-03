Decenas de nuevos camiones ya están 'yonkeados'

Mientras los usuarios esperan hasta horas en la calle para que pasen las unidades de transporte urbano, la Ruta 214 tiene cerca de 40 camiones "yonqueados" del Muevo León en una pensión o bodega, y otros 40 igualmente parados en sus instalaciones en Guadalupe.



En la pensión que la Ruta 214 tiene en la colonia Xochimilco, diversas unidades nuevas, de las de Muevo León, están descompuestas por falta de refacciones, como bujes y transmisiones, unidades a las que la Ruta no puede meterles mano pues por la garantía eso sólo lo deben hacer el gobierno estatal y la compañía a la que se las rentó, TICSA.



En tanto, en las instalaciones de esa misma Ruta, pero en la colonia Vaquerías, hay decenas de camiones que llevan meses parados a consecuencia de que el gobierno estatal tiene detenida la expedición de la Carta de No Antecedentes Penales, documento que es requisito para tramitar la licencia de chofer.



La expedición está suspendida debido a la la pugna por la designación del Fiscal de Justicia.



Una operadora de esta Ruta, Xóchitl Castillo, denunció la situación.



"Hay como 40, 41 vehículos (yonqueados en las oficinas) por falta de refacciones y por falta de que el gobierno no nos da solución", dijo.



"Hay camiones nuevos que no pueden salir a laborar por falta de la Carta de No Antecedentes penales porque no hay licencia si no hay Carta de No Antecedentes Penales", aseguró.



-¿Cuántos choferes no están saliendo a trabajar?



- Aquí en la ruta 40, 50, dijo.



"Somos mas de mil operadores (en todo el Estado) que no tenemos licencia por renovación y por qué los de la escuelita (de capacitación no pueden sacar su licencia por la Carta", detalló.



En su opinión, los camiones de Muevo León no son lo que se esperaba.



"Son desechables, así es, son de una empresa japonesa, no tienen la garantía como para funcionar en las vialidades que tenemos"



Exigió una pronta solución.



"Nos esta afectando tanto a nosotros como trabajadores porque no hay camiones para laborar, como al usuario porque no hay camiones para trasladarse"



Aseguró que el pasado jueves la Ruta 214 la despidió por exigir al gobierno la Carta de No Antecedentes Penales.



"Me despidieron porque todo eso lo toman como grilla... pero yo stoy viendo por mi empresa y por los trabajadores porque si uno no tiene licencia y si uno no sale a laborar, la gente, el pasajero, es el que la lleva"



Aclaró que hay un efecto dominó: unidades descompuestas, choferes que no laboran, usuarios varados, y rutas y concesionarios afectados.



"El llamado es a Hernán Villarreal (Secretario de Movilidad) porque es el bueno en Movilidad, que nos dé una solución, aunado al gobernador: votamos confiando en ti, tú nos pediste apoyo a todos los operadores y todos te apoyamos, ahora ocupamos de tu apoyo, apóyanos porque tenemos familia", planteó.

