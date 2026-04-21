Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Adrian_de_la_Garza_5c846c638f
Nuevo León

Capacitará Monterrey en atención a turistas rumbo al Mundial

Los aprendizajes abarcan inglés básico, protocolos de atención, información cultural de la ciudad y consejos de convivencia con los visitantes internacionales

  • 21
  • Abril
    2026

Para capacitar en buen servicio al cliente y así atender a los turistas que lleguen por el Mundial, el municipio de Monterrey presentó una plataforma con guías para taxistas, restauranteros, emprendedores y voluntarios.

Los aprendizajes abarcan inglés básico, protocolos de atención, información cultural de la ciudad, así como consejos de convivencia enfocados en las naciones que tendrán juegos en la entidad.

Una vez que se concluyan los contenidos, los interesados podrán obtener un certificado tras presentar un examen presencial.

“Tenemos que pensar que el mundial es mucho más que cuatro partidos de futbol”, dijo el alcalde Adrián de la Garza, “todo lo que engloba y rodea al Mundial es muy importante para la ciudad porque deja un legado para los habitantes de Monterrey”.

El desarrollo de los contenidos estuvo supervisado por la Universidad Regiomontana y la escuela de idiomas Harmon Hall.

Presentado en el palacio municipal, el alcalde destacó que el proyecto servirá para atraer futuro interés en la ciudad.

“Que nosotros, como ciudadanos, tengamos la sensibilidad, sagacidad y habilidad de poder aprovechar este gran momento, tendremos la vista del mundo.

“Es un gran aparador, que vean que somos una ciudad moderna, de gente trabajadora, industrial, comercial, de servicio, de primer mundo, que podemos albergar inversión industrial, pero también podemos ser un buen punto turístico”, dijo. Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico, estimó que contemplan la participación de más de mil personas en las capacitaciones.   


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_22_at_1_13_53_AM_7556381f30
Guillermo Hermoso de Mendoza, de Sevilla a Monterrey
Whats_App_Image_2026_04_21_at_10_11_48_PM_0c0ef95b11
Ya para qué: Rayados derrota en casa 2-1 al Puebla
EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T130336_606_7d9ccae56e
Seleccion mexicana femenil se juega pase mundialista ante Haití
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2026_04_22_T084910_388_d6fa584532
Kendall Jenner y Jacob Elordi avivan rumores de romance
wall_street_cierra_mixto_05e5081257
Wall Street abre en verde tras extensión de cese al fuego en Irán
sheinbaum_salud_mental_4969668763
Presenta Sheinbaum Plan Nacional de Salud Mental para jóvenes
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×