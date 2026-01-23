Podcast
senador_waldo_fernandez_2026_bd9764c283
Nuevo León

Defienden atención a desastres tras inversión federal

El senador reiteró que continuará recorriendo el territorio para informar a la población y defender un modelo que responde con hechos ante emergencias

  • 23
  • Enero
    2026

Desde la Avenida Morones Prieto, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, negó que la Cuarta Transformación haya eliminado los apoyos destinados a la atención de desastres naturales y afirmó que lo que se erradicó fue la corrupción asociada al antiguo Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Inversión federal para atender emergencias

El legislador explicó que el tema tomó relevancia luego del anuncio realizado este día por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que el Gobierno Federal ha invertido 13 mil millones de pesos en la reconstrucción de cinco estados afectados por fenómenos naturales.

“Es dinero bien invertido, bien ejecutado, y que termina con un mito: el de que desaparecieron los apoyos para desastres”, sostuvo.

Entrega directa y transparente de recursos

Fernández señaló que actualmente los recursos se canalizan de manera directa a las personas afectadas, bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de evitar intermediarios y prácticas irregulares.

“No se requiere un FONDEN cuando hay voluntad y recursos para ejecutar de forma honesta”, aseguró.

Finalmente, el senador reiteró que continuará recorriendo el territorio para informar a la población y defender un modelo que dijo responde con hechos ante situaciones de emergencia, cuando la ciudadanía más lo necesita.


