Dicas_de_onde_comer_na_Pascoa_1024x682_fd4dd92441
Coahuila

Ventas de restaurantes en Saltillo suben 40% durante Cuaresma

Así lo informó Isidoro García Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la ciudad

  • 12
  • Marzo
    2026

La temporada de Cuaresma ha representado un impulso importante para el sector restaurantero en Saltillo, donde algunos establecimientos han reportado un incremento de hasta 40 por ciento en sus ventas en comparación con periodos habituales.

Así lo informó Isidoro García Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la ciudad, quien señaló que la estrategia de incorporar platillos propios de la temporada ha dado buenos resultados.

En las últimas dos semanas, que ya tenemos los primeros reportes, estamos teniendo un 40 por ciento de ventas más a las regulares”, explicó el dirigente del organismo empresarial.

Restaurantes adaptan menús por la Cuaresma

De acuerdo con García Reyes, cerca del 15 por ciento de los 300 afiliados a la CANIRAC en Saltillo han decidido incluir en sus menús opciones especiales relacionadas con la temporada, principalmente platillos elaborados con pescados y mariscos.

Esta medida responde a la mayor demanda de alimentos sin carne roja por parte de los comensales durante estas semanas, una tradición que se mantiene vigente entre la población.

Mariscos impulsan la actividad en el sector

El aumento en la demanda no solo se refleja en restaurantes tradicionales, sino también en comedores industriales y establecimientos dedicados a la preparación de alimentos a gran escala.

Durante la Cuaresma suele registrarse un incremento considerable en el consumo de mariscos, lo que genera una oportunidad comercial para los negocios del sector gastronómico.

Estamos muy satisfechos con la respuesta de los comensales y con la iniciativa de nuestros afiliados para ofrecer opciones gastronómicas acordes a esta época del año”, concluyó García Reyes.


