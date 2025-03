Denuncian presuntos abusos sexuales de entrenador del INDE

Cinco jóvenes gimnastas denunciaron a través de sus redes sociales haber sido víctimas de abuso sexual por parte de Damazo Rodríguez Hinojosa, entrenador de la Asociación de Gimnástica del Estado de Nuevo León.

Las primeras mujeres en compartir una publicación en sus redes sociales relataron los hechos y denunciaron al entrenador. Los abusos, dijeron, fueron entre los años 2012 y 2015, entre los 7 y 10 años de las mujeres. Los abusos sucedían, en su mayoría, en el gimnasio Klass, gimnasio propiedad de la madre de Damazo Rodríguez Hinojosa.

“Ninguna otra niña debería de pasar por esto, abrazo a mi yo de 10 años. Un abusador no puede estar a cargo de un gimnasio y menos rodeado de niños. Mucho menos que la dueña del Gimnasio Klass, Martha Adriana Hinojosa García, mamá de mi abusador Damazo Rodríguez Hinojosa, sea parte de la Asociación Gimnástica del Estado de NL”, se lee en el post, el cual incluye una fotografía de ella a los 10 años.

Por su parte, la otra mujer, en el texto publicado en sus redes sociales, explica que la última vez que sucedió fue durante la Olimpiada Nacional en 2015, en el hotel en el que las menores se hospedaban durante la competencia.

“Esto pasó por 3 años y muchas veces de las que aún no me puedo acordar, no solo lo hacía en el gimnasio pero también en casas de mis amigas y por última vez en la olimpiada nacional en un hotel”, escribió.

En este caso, la última vez en la que abusaron de ella fue una noche previa a su participación en la Olimpiada Nacional de Gimnasia, en 2015. A las menores, Damazo Rodríguez, les había decomisado sus llaves de cuarto por “motivos de seguridad”, les dijo. Durante la noche entró.



“Entró a nuestro cuarto de noche, todavía recuerdo como tronaban sus pies al caminar y se puso a lado de mi cama. Empezó a tocarme y entré en un momento de shock como las veces que ya lo había hecho anteriormente”, se lee.

Continúa su texto diciendo que, a la mañana siguiente, con mucho miedo se levantó, le contó a sus compañeras lo que sucedía y fue entonces que idearon un “plan” para que durante la noche siguiente no volviera a pasar.

“La siguiente noche volvió a entrar y esta vez cuando caminaba con una de nosotras las otras se movían, sin dormir toda la noche competimos la mañana siguiente. Esa fue la última vez que me pasó y la única vez que pude alzar mi voz, aunque después y sigue siendo callada por compañeras, familiares de esas compañeras y por supuesto la familia de DAMAZO RODRÍGUEZ HINOJOSA”, explicó.

En 2022, la primera mujer, aun siendo menor de edad y con el consentimiento de sus padres, compartió su testimonio como víctima de abuso sexual a un periódico local pero sin nombres, ni apellidos.

Hasta ahora, después de diez años, las jóvenes decidieron levantar la voz y evidenciar al hombre que durante años abusó de ambas, con el fin de que ninguna niña pase por lo que ellas en su momento pasaron.

Ante la denuncia a través de redes sociales, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) emitió un comunicado en el que se informa que a pesar de no tener una denuncia o queja formal sobre el hecho, la Dirección General del INDE decidió dar de baja al entrenador de gimnasia mencionada en dicha publicación.

Un día después, a raíz de las publicaciones, tres gimnastas también denunciaron a Rodríguez Hinojosa.

Una de ellas especificó que desde sus nueve años fue víctima del entrenador, agradeció a las otras mujeres denunciar previamente y de esa manera haberle dado el valor de compartir su testimonio.

Precisó que a sus 9 años vivió la primera situación de abuso por Rodríguez Hinojosa.

“Desde pequeña él me decía que yo era su favorita y en mi inocencia yo me sentía la más chingona por ser la favorita del coach, a los 9 años viví mi primera situación de abuso hacia mi persona por parte de esta persona, lo más fuerte que viví fue en Diciembre hace 2 años”, escribió y agregó que aunque le pidió ayuda a la madre de su agresor y dueña del gimnasio, Martha Adriana Hinojosa, ella justificaba a su hijo.

“Su mamá Martha Adriana lo justificó diciéndome que lo hacía porque me amaba y estaba enamorado de mí no porque quisiera hacerme daño”, dijo.

Otra mujer dijo que desde sus 8 años notó tocamientos inapropiados por parte de Damazo Rodríguez a la hora del entrenamiento pero fue hasta sus 13 años que la situación escaló.

“Cuando yo tenía 13 años, yo recuerdo que estaba lastimada y ese día terminé antes el entrenamiento, mi mamá se tardó en llegar por mi, a lo que le me dijo que me sentara a lado de él, me senté y él comenzó a acariciarme los glúteos, yo me quedé paralizada porque no supe qué hacer, también recuerdo que nos hacía estiramientos en donde hacía tocamientos innecesario”, se lee en la publicación, en la cual posteó una foto con el presunto responsable.

Por su parte, otra mujer mencionó en su texto que Rodríguez Hinojosa ejerció abuso psicológico en su contra pero fue a sus 11 años que abusó de ella.

“Todo empezó con exigencia y abuso psicológico por parte de mi maestro, desde decirme que no servía para nada, hasta decirme que le generaría cáncer y hacerme sentir culpable por eso, todo comenzó cuando entrenaba doble sesión y él aprovechaba que no había padres de familia en el entrenamiento matutino para abusar y tocarme en cada ejercicio que me cuidaba, inocentemente quería pensar que era sin querer, pero era tan frecuente que se volvió una tortura ir a entrenar, por el miedo de que lo volviera hacer, en diferentes ocasiones él me quería dar masajes de “descarga” y aprovechaba para tocarme sin mi consentimiento”, escribió.

