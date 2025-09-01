Denuncian robo de red eléctrica en secundaria de Monterrey

Padres de familia y docentes de la secundaria número 12 “Doctor Gabino Barreda”, en Monterrey, denunciaron un robo ocurrido desde el pasado miércoles, el cual ha dejado afectaciones importantes en el plantel.

El hurto, ocurrido en las instalaciones ubicadas sobre la calle París, en la colonia Juana de Arco, en Monterrey, incluyó el robo de parte de la red eléctrica y recursos materiales indispensables para el funcionamiento diario de la escuela.

A pesar del incidente, las clases se reanudaron este lunes, aunque varios salones permanecen sin suministro eléctrico, lo que ha generado preocupación entre la comunidad escolar ante la posibilidad de que el resto del sistema eléctrico colapse debido a la sobrecarga.

Ante la situación, la comunidad educativa hizo un llamado a las autoridades para que brinden el apoyo necesario para restablecer el 100% de la red eléctrica y recuperar los materiales sustraídos.

Hasta el momento no se ha reportado la detención de responsables.

