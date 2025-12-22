Podcast
volcadura_tamps_trailer_993034381e
Tamaulipas

Vuelca tráiler con carga de fresas en carretera Tula-Victoria

Un tractocamión cargado con fresas volcó en la carretera Rumbo Nuevo, a la altura de Jaumave. Elementos de Guardia Estatal y Tránsito acudieron al sitio

  • 22
  • Diciembre
    2025

Un tractocamión que transportaba fresas volcó en el tramo Tula–Victoria de la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo, a la altura de una caseta en construcción, lo que generó la movilización de autoridades estatales.

Tras un reporte ciudadano, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero asignado a la Estación Segura Jaumave acudió al lugar para brindar auxilio.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 12.03.13 PM.jpeg

A su llegada, ya se encontraban elementos de la Dirección de Tránsito Estatal, quienes actuaron como primeros respondientes.

De acuerdo con el testimonio del conductor, el accidente ocurrió cuando realizó una maniobra evasiva para no impactarse contra un tractocamión de doble remolque que invadió su carril al intentar rebasar a otro vehículo.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 12.03.14 PM.jpeg

El operador explicó que trasladaba fresas desde Zamora, Michoacán, con destino a Reynosa, Tamaulipas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad, aunque el accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 12.03.14 PM (1).jpeg


Comentarios

