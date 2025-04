Denunciarán al 'Bronco' por permitir casas cerca de pedreras

La “transa” que se aventaron el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y su grupo cercano, de permitir construir casas junto a las pedreras, en García, lo cual ahora padecen quienes habitan ahí, tendrá consecuencias penales.

Diputados locales anunciaron que la próxima semana presentarán una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción del estado, pues señalaron que no es posible que las decisiones “interesadas y corruptas” de los exfuncionarios ahora las sufran ciudadanos que de buena fe compraron una casa en el lugar. Por su parte, dicha Fiscalía, a cargo de Javier Garza y Garza, le dijo a El Horizonte que ya tenía contemplado iniciar una investigación de oficio, pero que con la demanda de los diputados tendrá más elementos para proceder y, en su caso, castigar a los responsables.

La diputada local de Morena, Anylú Bendición Hernández, señaló que fue completamente irresponsable la construcción de estos fraccionamientos, por lo cual integrará una demanda en la que incluirá lo que dice la Ley de Asentamientos Humanos respecto al tema y los acuerdos emitidos por el "Bronco" y su bando.

“La próxima semana, que ya se reanuden las sesiones en el Congreso, claro que en compañía de los otros compañeros haremos lo correspondiente: presentar la demanda. Si hoy ya no tienen fuero, si hoy ya no son autoridades, pues entonces estamos a buen tiempo para que se castigue y no haya impunidad a quienes lo ocasionaron”, dijo la legisladora.

Garza y Garza dijo que, una vez interpuesta la denuncia, iniciarían las investigaciones correspondientes sobre en qué términos se hicieron las modificaciones para poder construir a un lado de las pedreras en García.

Señaló que a raíz de lo publicado por El Horizonte esta semana tiene conocimiento del caso, y que lo primero que ha indagado es que dichos fraccionamientos estaban trazados desde hace 20 años, pero que con los decretos emitidos por el exgobernador y su equipo lograron construirse en los últimos años.

“Sí podemos actuar, tenemos que analizar el caso, para tener algo preciso o que (alguien) nos precise cuáles son los inconvenientes señalados".

“Me gustaría que me dieran elementos suficientes para ese efecto (la investigación); se puede hacer de oficio, pero sí sería mejor tener más elementos que tienen los diputados”, dijo Garza y Garza.

Actualmente, hay fraccionamientos en el municipio de García que sufren problemas de salud por el polvo en el aire y daños en las estructuras de sus casas por las detonaciones diarias en los cerros.

Y es que el "Bronco" y sus exsecretarios de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital; General de Gobierno, Manuel González, el 21 de septiembre del 2021, unos días antes de dejar el poder, emitieron acuerdos con los que redujeron de 2.4 kilómetros a 500 metros la distancia que debe haber entre las pedreras del Cerro de las Mitras y los nuevos fraccionamientos, lo cual dio pie a que se construyeran las colonias Rincón de la Sierra y Punta Alta.

Este miércoles, El Horizonte dio a conocer que los habitantes de esas colonias fueron engañados porque al venderles las casas junto a la pedrera Minorte, se les ofreció que esta sería reubicada, pero eso nunca ocurrió.

Ahora ellos padecen cuarteaduras en sus casas, polvo diario y daños en tuberías.

Debe haber responsables

La legisladora morenista, Anylú Bendición Hernández, señaló que el tema no se puede quedar así porque quienes están sufriendo son los vecinos y prueba de ello es lo que ocurrió en febrero del 2024, cuando una explosión en la pedrera Minorte cimbró y dañó viviendas en Punta Alta.

“Ya no sólo es buscar soluciones al problema que se tiene, sino buscar a las personas responsables que ocasionaron estas modificaciones ‘a modo’, que a final de cuentas se resume en un negocio de un grupo pequeño de personas que estaban haciendo dinero a costa de estar en el gobierno, sin importar que años después íbamos a tener en García esta situación tan complicada".

“Sí hay indicios de que hubo una participación del exgobernador Jaime Rodríguez, secretarios de su gabinete como Manuel Vital, pues aquí lo importante es que se inicien las averiguaciones y que haya responsabilidad de las personas que ocasionaron esto”, dijo Hernández.

