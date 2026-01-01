Podcast
Nuevo León

Nuevo León recibe a su primera bebé del 2026 en Materno Infantil

Luego de un embarazo y parto complicados, Daniela dio a luz a una pequeña bebé en excelente condición de salud, con un peso de más de 3 kilos

  • 01
  • Enero
    2026

La pequeña Nicole es la primer bebé nacida en 2026 dentro del Hospital Materno Infantil de Nuevo León.

Eran las 12:20 de la madrugada del primero de enero cuando fue alumbrada. Pesó 3 kilos 500 gramos, midió 52 centímetros, y es reportada en perfecto estado de salud.

Nace-primera-bebe-nl.jpg

Su madre, Daniela Arrón, vivió una gestación y parto complicados, pero todo salió bien al final.

“Sí se batalló para que saliera la niña, pero los doctores me animaron mucho.

“El nombre de ella lo escogimos porque mi esposo se llama Nicolás, y pues ella Nicole para que combine con él”, platicó.

Regalos para la primera ciudadana neoleonesa del 2026

La pequeña recibió de parte del nosocomio un kit con juguetes, pañales y demás artículos que le serán útiles para sus primeros días de vida.

“Cada bebé que llega es una señal de que el universo y Dios siguen confiando en nosotros, y empezar el año recibiendo nuevas vidas es algo que nos llena de mucha satisfacción al Hospital”, dijo Diego González, secretario Técnico del Materno Infantil.

Nace-primera-bebe-nl.jpg

Tanto la pequeña Nicole como su mamá permanecerán en observación todo el día primero, esperando su alta este viernes dos.

Comentarios

