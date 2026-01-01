Podcast
2026_inicia_en_Reynosa_con_multiples_accidentes_viales_f2a2323c5e
Tamaulipas

2026 inicia en Reynosa con múltiples accidentes viales

Varios siniestros fueron reportados por cuerpos de rescate, quienes señalaron al consumo excesivo de alcohol como principal factor en los accidentes

  • 01
  • Enero
    2026

El año 2026 dio inicio en Reynosa con una serie de accidentes viales que dejaron personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en distintos puntos de la ciudad.

Los percances fueron dados a conocer a través de los canales de comunicación de los diferentes grupos de radio-brigadistas de auxilio que operan en Reynosa, quienes alertaron de manera constante sobre los hechos registrados en las primeras horas del año.

Entre los accidentes reportados se encuentra un choque ocurrido en el bulevar Del Maestro y Oriente Dos. Otro incidente fue reportado sobre el bulevar Hidalgo, frente al Hospital Materno Infantil, donde se registró un percance que provocó afectaciones a la circulación. 

2026 inicia en Reynosa con múltiples accidentes viales.jpg

Asimismo, se informó de un accidente en el bulevar Mil Cumbres, donde una unidad de taxi resultó con fuertes daños en la parte frontal tras verse involucrada en un choque.

2026 inicia en Reynosa con múltiples accidentes viales.jpg

De igual forma, la mañana de este jueves se registró un percance en las inmediaciones de la colonia Guadalupe Victoria, luego de que un vehículo particular se precipitara al canal Guillermo Rodhe.

La unidad era conducida por una mujer, quien fue auxiliada por los cuerpos de emergencia y trasladada a un centro hospitalario para su valoración médica, reportándose que recibió atención oportuna tras el incidente.

El automóvil quedó parcialmente bajo el agua, lo que generó la movilización de personal de auxilio y autoridades, quienes realizaron labores para asegurar la zona y atender la situación.

En todos los casos, la combinación del consumo de alcohol y otras sustancias que alteran los sentidos fue señalada como la principal causa de los siniestros registrados durante el arranque del año.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, especialmente en vialidades de alto riesgo y en zonas cercanas a canales, con el fin de evitar más accidentes y proteger la integridad de las personas.


