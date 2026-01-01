Podcast
Tamaulipas

Joven pierde los cinco dedos de su mano por uso de pirotecnia

Personal del Hospital Materno Infantil recibieron a la víctima luego de manipular el artefacto explosivo, provocándole una herida de gravedad

  • 01
  • Enero
    2026

Un joven de 28 años, ingresó al Hospital Materno Infantil luego de sufrir un accidente con pirotecnia que le provocó la pérdida total de los dedos de una mano.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado manipulaba un cohete cuando éste explotó en su mano, ocasionándole una lesión de extrema gravedad.

El ingreso del paciente fue confirmado por los grupos de radio-brigadistas que se mantienen de guardia atendiendo emergencias durante los días festivos.

Los cuerpos de auxilio brindaron atención prehospitalaria y posteriormente se realizó el traslado del joven al centro médico para su valoración y atención especializada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia y extremar precauciones, a fin de prevenir lesiones graves que pueden poner en riesgo la integridad física y la vida de las personas.


