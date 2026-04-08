Descartan denuncias de extorsión por falsos mensajes de Tesorería

Luego de que circularan mensajes a través de WhatsApp en los que se solicitaban depósitos de dinero supuestamente para liberar recursos o agilizar trámites por parte de la Tesorería del Estado, y tras la aclaración del estado de que dichos cobros son falsos, el fiscal general del estado, Javier Flores, informó que no existen denuncias formales relacionadas con este tipo de extorsión.

Flores Saldivar explicó que el posicionamiento del Gobierno del Estado fue únicamente preventivo.

“Formalmente no se ha hecho (la denuncia), al parecer es una nota que circuló el gobierno del estado como una forma de prevenir este tipo de actitudes”, declaró al ser cuestionado por medios de comunicación al término de la reunión de seguridad.

Agregó que la Fiscalía tuvo conocimiento del caso únicamente por los publicado en redes sociales y medios de comunicación y que no fue abordado durante la reunión de seguridad.

“Yo creo que también es una labor preventiva del estado para evitar ese tipo de hechos”, agregó.

Fue mediante un comunicado, que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León advirtió sobre esta modalidad de extorsión que se realiza a través de mensajes de WhatsApp, y subrayó que dicha aplicación no es un canal oficial para solicitar recursos financieros.

La dependencia detalló que se han detectado mensajes enviados a nombre de la institución en los que se pide a los ciudadanos realizar depósitos de dinero bajo el argumento de liberar recursos estatales o agilizar trámites presupuestales, lo cual es completamente falso.

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