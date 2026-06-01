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Nuevo León

Desplegará Guadalupe red de atención médica en el Mundial

Esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de los miles de visitantes que acudan al Mundial ante cualquier situación de riesgo.

  • 01
  • Junio
    2026

El municipio de Guadalupe anunció que, en coordinación con el Gobierno del Estado, se trabaja en una estrategia que contempla la instalación de diversos “Health Points” (Puntos de Salud), en los que habrá la presencia de médicos enfermeros para atender a los visitantes que así lo requieran.

Silvia Múzquiz, Secretaria de Salud de Guadalupe, explicó que se busca salvaguardar la integridad de los miles de visitantes que acudan al Mundial ante las posibles altas temperaturas que haya en la región o por cualquier situación de riesgo que puedan sufrir durante sus traslados.

“Desde la Secretaría de Salud de nuestro municipio nos preparamos de manera anticipada y coordinada para brindar atención médica y de enfermería, con paramédicos”, detalló.
“También vamos a tener ambulancias en ciertos puntos para aquellos pacientes que requieran un traslado a algún hospital de segundo o tercer nivel, estar bien preparados para darles la atención a todas estas personas”.

Capacitan a personal de Salud y Protección Civil

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Múzquiz explicó que el personal de Salud y Protección Civil municipal ha fortalecido sus conocimientos mediante la capacitación en manejo de primera respuesta, técnicas y procedimientos de atención inmediata ante emergencias médicas, así como el uso adecuado de equipos de Desfibrilación Externa Automática (DEA), para brindar una respuesta rápida, eficiente y oportuna.

Los servicios que se brindarán son atención médica, atención de enfermería, toma de signos vitales, información de salud, hidratación y servicios de ambulancia.

Ubicarán los puntos de salud en tres sitios de Guadalupe

Los puntos de salud estarán debidamente identificados y se ubicarán en: Plaza Principal de Guadalupe; Cruz Verde Central (A un lado de la Exposición Ganadera); y en la avenida Insurgentes cruz con la calle General Zaragoza.

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Además de la atención a las personas, también se contará con la presencia de una unidad móvil de mascotas en la plaza principal para fomentar el cuidado y la cultura de bienestar y tenencia responsable de las mascotas.


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