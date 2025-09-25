Cerrar X
Nuevo León

Destaca César Garza gran inversión en obra pública en Apodaca

El alcalde de Apodaca, César Garza, presentó su primer informe destacando más de mil millones de pesos invertidos en infraestructura vial.

El alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, rindió su primer informe de gobierno, donde destacó la inversión histórica de más de mil millones de pesos en infraestructura vial.

Esta inversión, indicó, busca consolidar la transformación de Apodaca en áreas clave como movilidad, seguridad y bienestar social, que impactan directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

El rubro más destacado del informe del edil fue la infraestructura vial, en el que enfatizó el compromiso de su administración con la solución de problemas históricos de vialidad.

"Hemos tenido un año inmejorable, un año histórico, nunca en la historia de Apodaca se había invertido tanto en ampliar puentes, en ampliar carreteras, en hacer recarpeteo masivo por toda la ciudad como lo hemos hecho estos años, más de mil millones de pesos invertidos en mejorar nuestras calles”, puntualizó.

Entre las obras más importantes, el alcalde mencionó el cumplimiento de cuatro compromisos de campaña, como la modernización de la carretera Mezquital–Santa Rosa, ampliación del puente vehicular y la avenida Hacienda Agua Fría y pavimentación de la carretera Apodaca–Villa Juárez.

El edil también resaltó la ampliación de la Avenida E Sexta y el inicio de la primera etapa de la ampliación de la Avenida Ruiz Cortines, obras destinadas a mejorar la conectividad entre colonias, zonas industriales y comerciales.

"Si los ciudadanos sufren, ahí debe estar el gobierno municipal para resolver".

Informó que se incorporaron más de 100 nuevas patrullas, además de motocicletas y unidades de Protección Civil.
Adicionalmente, se consolidó el modelo de guardia de proximidad, enfocado en la cercanía entre los elementos policiales y la ciudadanía.

En el ámbito de seguridad, detalló que se trabaja en dos vertientes: la reacción y la prevención.

En materia de movilidad, el gobierno municipal implementó 16 rutas intramunicipales gratuitas que ya están operando.

Además, se crearon rutas de transporte especializadas para estudiantes universitarios, las cuales han registrado más de 22 mil viajes desde su implementación, facilitando el acceso a la educación superior.

El alcalde anunció un futuro rediseño de estas rutas para que sirvan como alimentadoras de la próxima Línea 6 del Metro, una iniciativa que fue bien vista por el gobierno del Estado.

En cuanto a seguridad, Apodaca se consolidó como uno de los tres municipios con mejor percepción de seguridad de acuerdo con la encuesta del INEGI.

Esto se logró con la incorporación de más de 100 nuevas patrullas y la consolidación del modelo de Guardia de Proximidad, enfocado en la cercanía policial.

Se destacó el uso de tecnología para la prevención, como la instalación de botones de alerta con videollamada y el uso de cámaras de solapa en los elementos policíacos, lo que refuerza la transparencia y la capacidad de respuesta.

El informe también detalló avances en educación y desarrollo social, como la entrega de útiles escolares a más de 70 mil estudiantes, más de 18 mil becas a estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado.

El DIF Municipal implementó programas como "Creciendo", que acompaña a niños desde la gestación hasta los cinco años.
Y en el ámbito deportivo, Apodaca se reafirmó como tetracampeón estatal.

Para respaldar este logro, el gobierno municipal invirtió en la construcción de nuevas canchas deportivas y la modernización de instalaciones existentes, fomentando la salud y la sana convivencia.

Finalmente, el alcalde adelantó la construcción del Santuario de Bienestar Animal en Agua Fría.

Como incentivo a la adopción, propuso que los ciudadanos que adopten un animal del santuario paguen solamente un peso de predial en el 2026.

El alcalde agradeció a su equipo, pero especialmente a la ciudadanía, como el motor que impulsa cada acción de su gobierno.

“Hoy Apodaca avanza con pasos firmes. Lo que presentamos no son promesas, son hechos. Es el reflejo de un año de trabajo comprometido, y esto apenas comienza”, concluyó.


