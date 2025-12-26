Podcast
Nuevo León

Muere conductor tras impactarse contra poste en av Morones Prieto

El vehículo siniestrado se encontraba en el camellón central, totalmente destruido de la parte frontal por la fuerza del impacto

  • 26
  • Diciembre
    2025

Un hombre murió luego de estrellarse contra una torre de luz sobre la avenida Morones Prieto en su cruce con la calle Chiapas, en Monterrey.

El joven quien no ha sido identificado solo que contaba de entre 30 a 35 años, circulaba por los carriles exprés a alta velocidad perdiendo el control de la unidad impactando contra la torre.

El vehículo participante tipo Chevrolet Aveo color blanco, placas TAC 824 B se encuentra en el camellón central que divide los carriles ordinarios y express, totalmente destruido de la parte frontal

Al lugar arribaron elementos de protección civil estatal y municipal, personal del instituto de criminalistica y servicios periciales, así como de Movilidad Monterrey quienes acordonaron la zona para el retiro del cuerpo y vehículo.

La vialidad se ve afectada tras el cierre de un carril exprés.

 


