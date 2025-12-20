Sheinbaum impulsa repavimentación en el oriente del Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de equipos de repavimentación de alta tecnología, con una inversión de 450 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura vial de la región.

Durante el acto, la mandataria destacó que la iniciativa responde a una de las principales exigencias de la población: el bacheo y la recuperación integral de calles y avenidas.

“Esa es la esencia de la Transformación: brindar bienestar al pueblo de México”, afirmó, al subrayar que los recursos públicos ahora se destinan directamente a obras y programas sociales.

Como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, la presidenta @Claudiashein entrega trenes de repavimentación a los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Valle de Chalco.



La maquinaria de última generación permite mejorar las calles; atendemos una… pic.twitter.com/QdwY4NRfww — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 19, 2025

Trenes de repavimentación para municipios clave

Los trenes de repavimentación fueron entregados a los alcaldes de Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla, con lo que se completó la dotación de maquinaria a los 10 municipios que integran el programa estratégico.

Sheinbaum explicó que el simple bacheo ya no es suficiente en muchas zonas, por lo que se optó por adquirir maquinaria alemana de alta gama, capaz de rehacer carpetas asfálticas completas con mayor eficiencia.

La presidenta destacó que al contar con equipos propios, tanto los municipios como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reducirán costos y dependencia de empresas privadas, lo que representa un ahorro significativo para el erario.

Cada máquina, detalló, puede avanzar hasta un kilómetro diario, sin necesidad de equipo adicional.

Metas de repavimentación y movilidad

Sheinbaum recordó que en noviembre pasado se entregaron equipos similares a municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca y Chicoloapan, donde ya operan los 10 trenes para atender 340 kilómetros de vialidades.

Además, anunció que este esfuerzo se complementará con el programa nacional Bachetón y proyectos de movilidad, como la ampliación del trolebús a Ixtapaluca.

El titular de la SICT, Jesús Esteva, informó que la meta es atender 340 kilómetros adicionales en 2026, mientras que a nivel nacional se prevé la incorporación de más trenes de repavimentación.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez agradeció el respaldo federal y aseguró que estas acciones mejorarán la imagen urbana y la calidad de vida de cerca de 10 millones de habitantes del oriente mexiquense.

Comentarios