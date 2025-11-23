Cerrar X
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit

Expertos internacionales y gobiernos de América Latina y Europa se reúnen en este intercambio para exponer los proyectos que mejoran la vida de su ciudadanía

El Estado de Nuevo León fue reconocido en el intercambio internacional de Gov3 Summit 2025 como un caso avanzado de identidad digital y "blockchain" este domingo, en Buenos Aires, Argentina.

Este evento convoca a expertos internacionales y gobiernos de América Latina y Europa para compartir soluciones que contribuyan a la mejora de calidad de vida de los ciudadanos.

La titular de la Oficina Ejecutiva del Estado, Mariela Saldívar, presentó NLínea como un ejemplo destacado de innovación a nivel nacional.

NLínea es la ventanilla digital del Gobierno de Nuevo León que ofrece un catálogo de 744 trámites y servicios, de los cuales más de 300 se realizan de forma digital con hasta 30% menos requisitos y 80% más rápido.

En esta gira de trabajo, la titular de la dependencia también colaboró en talleres organizados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe con el fin de profundizar en la implementación de QuarkID.


