Tamaulipas

María Carmen Parra García: Una vida de valor en Ciudad Victoria

Una trayectoria marcada por disciplina, servicio y decisiones valientes define su historia en la cual convirtió el uniforme en parte de su vida.

  08
  Marzo
    2026

Originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, María del Carmen Parra García lleva el servicio en la sangre. Aunque su padre trabajó como mecánico de motos en el corralón de tránsito, ella decidió portar el uniforme con orgullo y se formó en la Academia de Policía de Ciudad Victoria, marcando el inicio de una carrera dedicada a la seguridad ciudadana.

María del Carmen inicia su carrera en la frontera

Su camino comenzó en la frontera, donde trabajó cuatro años en la policía preventiva de Reynosa. Sin embargo, el llamado de la familia la trajo de vuelta a su tierra natal.

En Ciudad Victoria, se integró a Tránsito Estatal, donde laboró durante siete años antes de la transición a Tránsito Municipal, delegación en la que desempeñó diversas tareas a lo largo de 13 años.

28 años de servicio y experiencia en Protección Civil

Actualmente, con 28 años de servicio acumulados, María del Carmen aporta su experiencia en la Coordinación Municipal de Protección Civil, donde desde hace cuatro años se encarga de verificaciones e inspecciones de medidas de seguridad en establecimientos comerciales.

WhatsApp Image 2026-03-08 at 1.55.40 PM.jpeg

Recuerdo de un momento de adrenalina en vialidad

De su tiempo en vialidad, recuerda un incidente en el Siete Hidalgo. Al presenciar cómo unos jóvenes le arrebataban el bolso a una comerciante, María del Carmen no dudó en intervenir: en una acción arriesgada, se introdujo por la ventana del conductor del vehículo en fuga, logrando la detención de dos personas y la recuperación de las pertenencias.

Familia y mensaje en el Día de la Mujer

Madre de tres hijos ya casados y abuela de seis nietos, define a su familia como su mayor bendición. En el marco del Día de la Mujer, envía un mensaje contundente:

"Atiendan a sus hijos por la situación que vivimos y échenle ganas al trabajo; la situación es complicada, pero hay que llevar el sustento a casa", señaló.

Pasiones y vida fuera del uniforme

Aunque su vida ha sido salvaguardar peatones, atender accidentes y operar grúas, María del Carmen tiene un lado vibrante: le apasiona la música y el baile de todo tipo de género musical.


