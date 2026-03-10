Podcast
Reporte Ciudadano
Nacional

Catean propiedades ligadas a exjefe de Seguridad en Tabasco

Autoridades aseguraron armas, drogas y documentos en tres inmuebles durante operativos contra el grupo criminal La Barredora

  • 10
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que durante el fin de semana fueron aseguradas tres propiedades presuntamente vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, como parte de un operativo en el que se localizaron armas, drogas, documentos, equipos de cómputo y teléfonos celulares.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT), que ejecutó diversos cateos en la entidad.

Operativos en Centla

De acuerdo con un boletín oficial, los operativos se llevaron a cabo en una gasolinera, una plaza comercial y un parque acuático, ubicados en Villa Vicente Guerrero, dentro del municipio de Centla.

Durante las diligencias, autoridades localizaron cartuchos útiles, un cargador de arma de fuego y bolsas con hierba con características de mariguana, además de documentos y dispositivos electrónicos que serán analizados como parte de la investigación.

La fiscalía estatal explicó que estas acciones forman parte de trabajos de inteligencia y análisis de datos enfocados en debilitar la estructura financiera del grupo criminal conocido como La Barredora, organización que opera en Tabasco.

En el operativo también participó la Unidad de Delitos Patrimoniales y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que dio fe del aseguramiento de los objetos encontrados.

Detenciones y aseguramientos

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó además que, entre el 6 y el 8 de marzo, la FIRT Olmeca realizó diversos operativos que derivaron en la detención de 27 personas, entre ellas varios extranjeros y un menor de edad.

Durante estas acciones también fueron asegurados 14 vehículos, 694 dosis de narcóticos, 22 armas de fuego y 141 piezas de armamento.

Las autoridades detallaron que, además, se decomisaron cinco chalecos tácticos, 18 mil 900 litros de gas LP de procedencia ilícita, 10 animales exóticos y cinco inmuebles, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Las investigaciones continúan para determinar la posible relación de los bienes asegurados con actividades ilícitas y con la estructura del grupo criminal que opera en la región.


