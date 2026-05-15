Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_16_at_1_00_02_PM_2_9e9e027176
Nuevo León

Detienen a sujeto vinculado con presunto fraude de Tamayo Capital

Alejandro "N" fue detenido en Querétaro y estaría implicado en un fraude inmobiliario realizado a través de la empresa Tamayo Capital

  • 15
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció la detención de Alejandro "N", quien es investigado por su presunta relación en un presunto fraude cometido por una inmobiliaria.

La orden de aprehensión en su contra se ejecutó este viernes en la ciudad de Querétaro, por lo que en las próximas horas se reforzará la coordinación entre las autoridades de ambos estados, para que enfrente su proceso en el norte del país.

Alejandro "N" estaría implicado en un fraude inmobiliario realizado a través de la empresa Tamayo Capital, a la cual distintas personas realizaron diversos depósitos bancarios para poder invertir.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas le entregaron estos recursos a Tamayo Capital para poder realizar distintas operaciones y manejar inversiones que eran realizadas por dicha inmobiliaria.

Así se dio el caso Tamayo Capital

Luego de una serie de denuncias por el presunto delito de fraude, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa inmobiliaria Tamayo Capital, ubicada sobre la avenida Gómez Morín, en la colonia Carrizalejo, en el municipio de San Pedro.

El resultado del operativo fue la detención de seis personas que se resistieron a la autoridad durante la intervención. Las personas arrestadas fueron identificadas como Santos “N” (31 años), Octavio “N” (37 años), Claudia “N” (51 años), Hermelinda “N” (28 años), Karla “N” (29 años) y Damarys “N” (34 años). Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se les continuará el proceso legal correspondiente.

En el transcurso del cateo, las autoridades aseguraron una gran cantidad de material que será utilizado como prueba en la investigación.

Entre los objetos decomisados se encuentran equipos de cómputo, contratos, permisos, recibos, comprobantes de pago, identificaciones personales y diversos documentos que, según la Fiscalía, pueden estar relacionados con las presuntas irregularidades cometidas por la empresa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

desmantelan_cinco_narcolaboratorios_jalisco_nayarit_sinaloa_80e6fc6883
Desmantelan cinco narcolaboratorios en Jalisco, Nayarit y Sinaloa
samuel_garcia_fundidora_fan_fest_5a5a768de1
Samuel García emprende gira por Europa para atraer inversión a NL
eua_frena_compra_de_ganado_mexicano_por_gusano_barrenador_795356d4bf
Suman 86 contagios por gusano berrenador en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_17_at_08_49_39_083c43a44e
Muere agente federal tras balacera en Matamoros
desmantelan_cinco_narcolaboratorios_jalisco_nayarit_sinaloa_80e6fc6883
Desmantelan cinco narcolaboratorios en Jalisco, Nayarit y Sinaloa
samuel_garcia_fundidora_fan_fest_5a5a768de1
Samuel García emprende gira por Europa para atraer inversión a NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_2_15_16_PM_eb250968e1
Claves para proteger tu inversión en una preventa inmobiliaria
fenomeno_el_nino_2026_b65bce76f8
Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026
publicidad
×