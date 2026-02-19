Diálogo por el presupuesto sigue: Miguel Flores

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, aseguró que la administración estatal mantiene el diálogo con el Congreso Local con miras a la aprobación del Presupuesto 2026.

"Yo no he perdido el diálogo con los coordinadores, estamos insistiendo en sacarlo adelante para tener un mejor escenario en Nuevo León”, expresó.

Aclaró que el Estado ha ofrecido disposición para llegar a un acuerdo para lograr el aval legislativo al Paquete Fiscal.

"Sin embargo, en cualquier acuerdo, como en cualquier pleito, se requiere de dos partes”, afirmó. "Hablando de acuerdo, nosotros ahí estamos para tener el mejor escenario”, expuso.

Comentarios