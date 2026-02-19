Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
273f715f_1dd8_4384_a03d_38fa31793ef0_cf48300de0
Coahuila

Ramos Arizpe aprueba auditoría federal sin problemas

La auditoría federal evaluó el manejo de recursos públicos transferidos al municipio, la integración de expedientes, y el cumplimiento de la normativa aplicable

  • 19
  • Febrero
    2026

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe concluyó sin observaciones la revisión del ejercicio fiscal 2024 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras solventar en tiempo y forma cada uno de los requerimientos técnicos y financieros derivados del proceso.

Entrega oportuna y cumplimiento normativo

La auditoría federal evaluó el manejo de recursos públicos transferidos al municipio, la integración de expedientes, la comprobación del gasto y el cumplimiento de la normativa aplicable. Según la administración local, la información fue entregada dentro de los plazos establecidos, lo que permitió cerrar el proceso sin pendientes ni señalamientos.

Orden administrativo y disciplina financiera

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino atribuyó el resultado a una política de orden administrativo y disciplina financiera implementada desde el inicio de su gestión. Destacó que la coordinación entre la Tesorería y la Contraloría Municipal fue determinante para cumplir con los estándares federales en materia de rendición de cuentas.

Entre los elementos que influyeron en la evaluación favorable, el municipio subrayó la correcta integración de expedientes técnicos, la trazabilidad del gasto y el seguimiento puntual a los lineamientos establecidos por la ASF.

Reconocimiento en transparencia 2025

Este resultado se suma a la calificación de 100 obtenida en la evaluación trimestral 2025 del Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC), en cumplimiento de obligaciones de transparencia.

Con ello, la administración municipal aseguró que se consolida un esquema de control interno y supervisión del gasto público, orientado a garantizar el uso verificable de los recursos y fortalecer el acceso a la información para la ciudadanía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_9027_0578b447ad
Llaman a reformar seguridad en minería del carbón
20260214_03_divisionambiental_operativo_cierrecaza_05_80e42fae82
Realiza División Ambiental operativo en el norte del estado
anuncian_edicion_mercadito_de_a_peso_6e3679fc13
Anuncian nueva edición del Mercadito de a Peso en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

mundial_monterrey_palacio_f819165258
Monterrey prepara festejo para el partido 1,000 de los Mundiales
Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_30_30_PM_19e701a559
Protección Civil derriba gigantesco árbol en Plan de Ayala
Whats_App_Image_2026_02_20_at_2_56_45_PM_52846082ae
Cierran de nuevo la Primaria Emilio Caballero de Victoria 
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×