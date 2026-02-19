Ramos Arizpe aprueba auditoría federal sin problemas

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe concluyó sin observaciones la revisión del ejercicio fiscal 2024 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras solventar en tiempo y forma cada uno de los requerimientos técnicos y financieros derivados del proceso.

Entrega oportuna y cumplimiento normativo

La auditoría federal evaluó el manejo de recursos públicos transferidos al municipio, la integración de expedientes, la comprobación del gasto y el cumplimiento de la normativa aplicable. Según la administración local, la información fue entregada dentro de los plazos establecidos, lo que permitió cerrar el proceso sin pendientes ni señalamientos.

Orden administrativo y disciplina financiera

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino atribuyó el resultado a una política de orden administrativo y disciplina financiera implementada desde el inicio de su gestión. Destacó que la coordinación entre la Tesorería y la Contraloría Municipal fue determinante para cumplir con los estándares federales en materia de rendición de cuentas.

Entre los elementos que influyeron en la evaluación favorable, el municipio subrayó la correcta integración de expedientes técnicos, la trazabilidad del gasto y el seguimiento puntual a los lineamientos establecidos por la ASF.

Reconocimiento en transparencia 2025

Este resultado se suma a la calificación de 100 obtenida en la evaluación trimestral 2025 del Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC), en cumplimiento de obligaciones de transparencia.

Con ello, la administración municipal aseguró que se consolida un esquema de control interno y supervisión del gasto público, orientado a garantizar el uso verificable de los recursos y fortalecer el acceso a la información para la ciudadanía.

Comentarios