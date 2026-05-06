¡Desde Nuevo León para el mundo! Los Invasores conquistan Europa

Los Invasores de Nuevo León han iniciado uno de los capítulos más importantes de su trayectoria al confirmar y poner en marcha su gira por Europa durante 2026, llevando consigo el sonido característico del norte de México a escenarios del Viejo Continente.

Temas emblemáticos como “Laurita Garza”, “Eslabón por eslabón”, “Mi casa nueva” y “Playa sola”, entre muchos otros, forman parte del repertorio que ya comienza a resonar en distintas ciudades europeas, donde miles de seguidores han respondido con entusiasmo a su llegada.

Una gira que cruza fronteras

Durante este 2026, la música norteña se abre paso en Europa de la mano de una de las agrupaciones más representativas del género.

La banda está llevando su legado musical a países donde comunidades mexicanas y amantes del regional mexicano podrán reconectar con sus raíces a través de cada canción.

El Tour Europa 2026 contempla presentaciones en Francia, Países Bajos, Suecia, Irlanda, Alemania y España, posicionándose como uno de los recorridos más amplios que ha tenido la música norteña en años recientes dentro del continente europeo.

De acuerdo con el cartel oficial, la agrupación ya ha comenzado su recorrido internacional con presentaciones que han sido descritas como emotivas y exitosas:

París, Francia

La agrupación arrancó su gira con gran éxito en la capital francesa.

“Lo que vivimos fue simplemente inolvidable. Gracias a todos los que se dieron cita para acompañarnos en esta noche tan especial. Fue un verdadero éxito, pero sobre todo, un honor y un orgullo poder llevar nuestra música tan lejos y compartir nuestros éxitos con tantas personas que anhelaban vernos y cantar con nosotros. Su energía, su cariño y cada voz que se unió a nuestras canciones hicieron de este momento algo único que se quedará para siempre en nuestro corazón.”, expresaron tras el concierto, destacando la energía del público parisino.

Ámsterdam, Países Bajos

La segunda parada estuvo marcada por la calidez del público.

“Aún seguimos emocionados por la increíble noche que vivimos en esta hermosa ciudad. Gracias a todos los que se dieron cita para acompañarnos, cantar con nosotros y hacernos sentir como en casa, tan lejos de la nuestra.”, compartieron tras una noche llena de emoción.

Estocolmo, Suecia

El grupo vivió una velada especial en Suecia.

“Ayer vivimos algo muy especial en Estocolmo. Gracias a cada persona que estuvo presente, cantó con nosotros y nos regaló su energía. Fue un honor compartir nuestra música tan lejos de casa y sentirnos tan cerca de ustedes”.

Dublín, Irlanda

La banda agradeció el recibimiento del público irlandés.

“Queremos agradecer de todo corazón a cada persona que nos acompañó en esta presentación tan especial. Fue un verdadero honor llevar nuestra música hasta tierras irlandesas y sentir el cariño, la energía y cada canción coreada junto a nosotros”.

Las siguientes paradas son en Múnich, Alemania este 7 de mayo y Madrid, España este 8 de mayo.

Cada presentación ha sido acompañada de una notable respuesta del público, que ha coreado sus éxitos y reafirmado el alcance internacional del género.

Se espera que los próximos conciertos registren una importante asistencia, impulsada tanto por la popularidad del grupo como por el creciente interés europeo en el regional mexicano.

¿Quiénes son Los Invasores de Nuevo León?

La historia de la agrupación se remonta a finales de los años setenta en Monterrey, cuando la estación de radio XETKR 1480 AM impulsó la creación de una nueva banda y, mediante un concurso, surgió el nombre que hoy es reconocido internacionalmente.

Con una carrera consolidada en las décadas de los 80 y 90, el grupo se convirtió en un referente del género norteño, destacando por sus corridos, rancheras y temas románticos con contenido social y político.

Entre sus integrantes originales destacaron figuras como Eduardo “Lalo” Mora, Isidro “Chilo” Rodríguez y Javier Ríos, siendo este último clave en el sonido del acordeón que caracteriza a la agrupación.

Canciones como “Laurita Garza”, “Mi Casa Nueva”, “Playa Sola”, “Aguanta Corazón”, “Ni Dada La Quiero” y “Eslabón por Eslabón” forman parte de su legado musical, el cual continúa vigente hasta la actualidad.

Con décadas de trayectoria, la agrupación ha llevado la música norteña a escenarios internacionales, pero este tour destaca por su alcance y simbolismo.

Las letras que retratan historias del norte del país, junto con su estilo inconfundible, han encontrado eco en Europa, donde el regional mexicano ha ganado terreno en los últimos años.

El Tour Europa 2026 también reafirma el papel de Monterrey como uno de los principales exportadores de talento musical en México.

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