Gobernador suma segundo Black Hawk a Fuerza Civil en NL

El gobierno del estado realizó la entrega de un nuevo helicóptero Black Hawk a Fuerza Civil, aeronave que se integra de manera oficial a la policía estatal para fortalecer las tareas de seguridad en la entidad.

La entrega se realizó en el nuevo edificio de Fuerza Civil, ubicado en la colonia Loma Larga, sobre la avenida Morones Prieto, donde el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó el reforzamiento de la capacidad operativa aérea y la inversión histórica en equipamiento.

Durante su mensaje, el mandatario recordó los primeros meses de su administración y subrayó el cambio en la estrategia de seguridad.

“No teníamos helicópteros ni división blindada, hoy esta corporación es la mejor equipada de México. A Fuerza Civil se le han invertido más de 30 mil millones de pesos y los resultados hablan por sí solos”, afirmó.

Añadió que con este helicóptero se alcanza el onceavo en la flota estatal y sería el segundo de su tipo.

El mandatario estatal destacó que la presencia aérea ha sido clave para inhibir a la delincuencia, reforzar los patrullajes y respaldar a los elementos en tierra.

“Cada Black Hawk impone el estado de derecho; nadie puede desafiar a nuestras instituciones”, señaló, al tiempo que reconoció la coordinación con el Ejército, Guardia Nacional, fiscalías y policías municipales.

Por su parte, el secretario de Seguridad del estado, Gerardo Escamilla, indicó que la incorporación del segundo Black Hawk fortalece la capacidad de reacción en los 51 municipios.

“Este helicóptero nos permite llegar más rápido y cubrir mayores distancias; nuestro primer Black Hawk ha realizado decenas de misiones de alto impacto y ha marcado la diferencia cuando la vida de ciudadanos y policías está en riesgo”, expresó.

Escamilla, destacó que el primer helicóptero Black Hawk ha sido clave en la estrategia de seguridad, al acumular 78 misiones de alto impacto, participar en 87 detenciones de objetivos prioritarios, asegurar más de 178 arsenales y neutralizar 187 vehículos con blindaje artesanal, además de realizar traslados aéreos que han permitido salvar la vida de policías gravemente heridos, manteniendo cero bajas en combate desde su incorporación.

Autoridades señalaron que la incorporación de este segundo Black Hawk forma parte del plan de modernización de la policía estatal, con el objetivo de fortalecer la presencia por aire y continuar con la reducción de los delitos de alto impacto en la entidad.

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