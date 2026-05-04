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Internacional

Dos barcos incendiados frente a las costas de Emiratos Árabes

Dos barcos se incendiaron frente a Emiratos Árabes Unidos en menos de 24 horas, en medio de renovadas tensiones marítimas en el Golfo Pérsico.

  • 04
  • Mayo
    2026

Dos embarcaciones se incendiaron frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en incidentes separados cuyas causas aún no han sido esclarecidas, según informó la agencia británica UK Maritime Trade Operations (UKMTO), elevando la preocupación por la seguridad regional en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

Los sucesos ocurrieron en un contexto de máxima tensión geopolítica, luego de que Emiratos denunciara ataques con misiles y drones presuntamente vinculados a Irán, marcando un nuevo episodio de inestabilidad en el Golfo Pérsico pese a la tregua vigente entre Washington y Teherán.

Primer incendio: buque de carga al norte de Dubái

El primer incidente se registró a 66 kilómetros al norte de Dubái, donde un buque de carga sufrió un incendio en su sala de máquinas.

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La UKMTO indicó que la causa del fuego sigue siendo desconocida, aunque confirmó que toda la tripulación se encuentra a salvo.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños ambientales asociados.

Segundo barco en llamas frente a Ras al Jaima

Horas más tarde, la misma agencia recibió reportes sobre un segundo buque incendiado a 26 kilómetros al oeste de Mina Saqr, en el emirato de Ras al Jaima.

Las autoridades emitieron alertas a otras embarcaciones para mantener distancia de seguridad mientras continúan las investigaciones.

También te puede interesar: Reportan ataque a buque de carga cerca de estrecho de Ormuz

Aunque tampoco se han confirmado impactos ecológicos, la coincidencia temporal de ambos sucesos ha generado inquietud sobre posibles patrones de sabotaje o escalada militar.

Tercer incidente en menos de un día

Estos incendios se suman a un ataque previo denunciado por Abu Dabi contra un buque cisterna de la petrolera estatal ADNOC, presuntamente alcanzado por dos drones en lo que Emiratos calificó como un “ataque terrorista iraní”.

Lee aquí la nota completa: EAU denuncia agresión iraní contra buque petrolero en Ormuz

EH UNA FOTO - 2026-05-04T104048.418.jpg

Asimismo, el Ministerio de Defensa emiratí aseguró haber interceptado tres misiles crucero procedentes de Irán sobre sus aguas territoriales.

De confirmarse, sería la primera respuesta militar directa anunciada por Emiratos desde la tregua entre Estados Unidos e Irán iniciada el 8 de abril, acuerdo que había reducido temporalmente las hostilidades tras meses de confrontación regional.

Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente emiratí, advirtió que “la amenaza iraní” no puede ser ignorada y denunció supuestos actos de “piratería marítima” por parte de Teherán.

Aunque en semanas recientes varios ataques en la región habían sido atribuidos a milicias proiraníes en Irak y otros grupos aliados, el tono de Emiratos refleja una creciente preocupación por una posible escalada directa.

 

 

 


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