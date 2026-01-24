Podcast
Nuevo León

Educación informó si hay clases el lunes por Frente Frío 31 en NL

El nuevo sistema frontal ocasionará un descenso significativo en las temperaturas durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana

  • 24
  • Enero
    2026

Ante la incertidumbre por una posible suspensión de clases el próximo lunes, debido a las bajas temperaturas previstas en Nuevo León por el ingreso del frente frío número 31, el secretario de Educación estatal, Juan Paura García, informó que la decisión oficial se dará a conocer este domingo.

Durante la conferencia de prensa Nuevo León Informa, el funcionario explicó que la determinación se tomará con base en las recomendaciones de Protección Civil y en coordinación con el gobernador del estado, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

“En relación con el tema climatológico, vamos a ser muy responsables con las indicaciones que emita la autoridad, en particular Protección Civil, y posteriormente informaremos junto con el señor gobernador para tomar la decisión correspondiente. Esto probablemente se definirá el día de mañana”, expresó.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 10.32.29 AM.jpeg

Frente frío 31 provocará descenso marcado de temperatura

La llegada del frente frío número 31 de la temporada ocasionará un descenso significativo en las temperaturas de Nuevo León durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, informó Erick Cavazos, director de Protección Civil del estado, también durante el Nuevo León Informa.

De acuerdo con el monitoreo oficial, este sistema frontal de origen ártico ingresará desde el sur de Texas y generará temperaturas mínimas de entre 2 y 4 grados en el área metropolitana, con registros cercanos a los 0 grados durante el amanecer, principalmente entre lunes y martes, considerados los días más fríos.

Neblina y riesgo de hielo en carreteras

Cavazos detalló que, aunque no se esperan lluvias intensas, sí habrá alta humedad, presencia de neblina y riesgo de formación de hielo en algunas vialidades, especialmente en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo a la altura de Mamulique, así como en zonas serranas como el Cerro del Potosí.

“Las carreteras están transitables, pero es fundamental manejar con mucha precaución, sobre todo durante las madrugadas”, advirtió.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 11.11.09 AM.jpeg

Albergues y apoyo a personas vulnerables

Ante estas condiciones, Protección Civil mantiene habilitados más de 132 albergues en coordinación con el DIF estatal y los municipios, además de continuar con el operativo carrusel para brindar resguardo a personas en situación vulnerable.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan prevenir afectaciones a la salud de la población durante el periodo de temperaturas extremas, principalmente entre quienes no cuentan con una vivienda adecuada.

Llamado a seguir información oficial

El director de Protección Civil reiteró el exhorto a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

“Es muy importante seguir al Sistema Meteorológico Nacional y a Protección Civil para prevenir cualquier incidente durante este frente frío”, señaló.

En Nuevo León se mantiene el pronóstico de temperaturas de un solo dígito, por lo que se pidió a la población atender las recomendaciones emitidas por las autoridades para reducir riesgos ante las condiciones climatológicas.


