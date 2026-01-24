Podcast
Nuevo León

Cómo encontrar equilibrio y reducir la autoexigencia diaria

En una cultura donde la autoexigencia es constante, identificar los límites es fundamental; aquí te decimos cuál suele ser el primer indicador de desequilibrio.

La búsqueda constante de resultados y la presión por cumplir metas pueden generar afectaciones en la salud física y emocional cuando los procesos personales se sobre exigen. Javier Gutiérrez Ornelas, experto en Mindfulness, señala que una de las claves para el equilibrio es aprender a no forzar las cosas y mantenerse conectados con el momento presente.

En entrevista, explicó que esta capacidad tiene raíces en tradiciones orientales, particularmente en el taoísmo, donde existe un concepto específico que orienta esta forma de vivir.

Wu-wei, la filosofía de no forzar los procesos

Wu-wei significa la sabiduría en la que nosotros nos relacionamos con lo que vivimos, pero no forzamos los procesos a que sean cuando nosotros queremos o necesitamos que sean”, explicó el especialista, al señalar que este principio invita a confiar en el ritmo natural de la vida.

Agregó que el no forzar está directamente relacionado con la atención plena, ya que permite hacer lo mejor posible sin imponer resultados inmediatos. 

Cómo identificar cuándo existe sobre exigencia

En una cultura donde la autoexigencia es constante, identificar los límites resulta fundamental. El especialista indicó que el cuerpo suele ser el primer indicador de desequilibrio.

Empezamos a notar sensaciones de rigidez, tensión muscular, dolor de cabeza, rigidez mandibular”, explicó, y añadió que a nivel mental pueden aparecer “confusión, desorganización y olvidos”, señales de que se está pagando un precio alto en términos de salud.

Mindfulness como herramienta para el equilibrio

Para evitar llegar a ese punto, recomienda integrar prácticas diarias de meditación.

Una de las bases para lograr ese equilibrio es realizar todos los días prácticas de meditación, en la respiración y en el momento presente”, señaló.

Detalló que el mindfulness consiste en permanecer sentados, con los ojos cerrados, observando la respiración y las sensaciones sin distraerse en ellas.

Cuando vivimos estas experiencias, vamos permitiendo que la vida fluya de acuerdo a su naturaleza”, afirmó.

Redes sociales y su rol en la autoexigencia

Sobre el efecto de las redes sociales, el experto advirtió que la comparación constante puede intensificar la presión personal, al mostrar solo fragmentos idealizados de la realidad.

Las personas se pierden al no estar enfocadas en el momento presente”, explicó, por lo que recomendó que el uso de redes sea intencional, con tiempos definidos y atención a las emociones que surgen.

Cuando aparecen juicios negativos, sugirió hacer una pausa:

"Respirar con atención, estabilizar nuestra mente y regresar", para evitar que la comparación afecte el bienestar emocional.


