Abre DIF Monterrey convocatoria para boda colectiva en febrero

Con el objetivo de brindar certeza jurídica y fortalecer los lazos familiares, el sistema DIF Monterrey anunció este lunes el lanzamiento del programa “Oficialmente Juntos”.

Esta iniciativa permitirá que las parejas de la capital neoleonesa contraigan matrimonio civil de manera totalmente gratuita en el marco de las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad.

“Oficialmente juntos”, una iniciativa que busca brindar certeza jurídica a las parejas y formalizar el amor de los regiomontanos”, se informó en un comunicado.

Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, encabezó la presentación del proyecto e invitó a los ciudadanos a aprovechar este beneficio, que no solo elimina el costo del trámite legal, sino que ofrece una experiencia festiva completa para los contrayentes.

El programa busca que el factor económico no sea un impedimento para la formalización del amor. Por ello, la ceremonia de este 2026 incluirá una recepción de gala con cena, baile y brindis de honor.

Se rifarán cuatro viajes a la playa con todos los gastos pagados entre las parejas participantes.

Además, los exámenes médicos prenupciales, requisito indispensable, serán cubiertos por el DIF municipal.

Para participar, los interesados deben presentar la siguiente documentación de forma completa y original:

Acta de nacimiento actualizada.

Identificación oficial vigente.

Exámenes médicos prenupciales (gestionados a través del DIF).

En caso de viudez o divorcio, el acta de defunción o divorcio respectiva.

La fecha límite para la recepción de documentos es el 19 de febrero, sin excepciones.

¿Dónde registrarse?

Las parejas pueden acudir a las Oficinas Generales del DIF Monterrey, situadas en Loma Redonda 1500, colonia Loma Larga. Para facilitar el proceso, se han habilitado dos líneas de atención vía WhatsApp para resolver dudas:

81 2860 4733

81 5132 7623

