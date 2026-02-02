Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
image_1ed4421814
Nuevo León

Abre DIF Monterrey convocatoria para boda colectiva en febrero

Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, encabezó la presentación del proyecto e invitó a los ciudadanos a aprovechar este beneficio

  • 02
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de brindar certeza jurídica y fortalecer los lazos familiares, el sistema DIF Monterrey anunció este lunes el lanzamiento del programa “Oficialmente Juntos”.

Esta iniciativa permitirá que las parejas de la capital neoleonesa contraigan matrimonio civil de manera totalmente gratuita en el marco de las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad.

“Oficialmente juntos”, una iniciativa que busca brindar certeza jurídica a las parejas y formalizar el amor de los regiomontanos”, se informó en un comunicado.

Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, encabezó la presentación del proyecto e invitó a los ciudadanos a aprovechar este beneficio, que no solo elimina el costo del trámite legal, sino que ofrece una experiencia festiva completa para los contrayentes.

El programa busca que el factor económico no sea un impedimento para la formalización del amor. Por ello, la ceremonia de este 2026 incluirá una recepción de gala con cena, baile y brindis de honor.

Se rifarán cuatro viajes a la playa con todos los gastos pagados entre las parejas participantes.

Además, los exámenes médicos prenupciales, requisito indispensable, serán cubiertos por el DIF municipal.

Para participar, los interesados deben presentar la siguiente documentación de forma completa y original:

  • Acta de nacimiento actualizada.
  • Identificación oficial vigente.
  • Exámenes médicos prenupciales (gestionados a través del DIF).
  • En caso de viudez o divorcio, el acta de defunción o divorcio respectiva.
  • La fecha límite para la recepción de documentos es el 19 de febrero, sin excepciones.

¿Dónde registrarse?

Las parejas pueden acudir a las Oficinas Generales del DIF Monterrey, situadas en Loma Redonda 1500, colonia Loma Larga. Para facilitar el proceso, se han habilitado dos líneas de atención vía WhatsApp para resolver dudas:

  • 81 2860 4733
  • 81 5132 7623

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_12_50_49_AM_23f0058450
Ven impacto en economía por guerra comercial EUA-China
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T140812_229_b74fbed664
Urgen reglas claras para destrabar inversiones: Andrés Mijes
INFO_7_UNA_FOTO_21_a5ef600cc6
Ciudadanos respaldan registro de deudores alimentarios
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_02_03_T100805_446_473541677c
HUNTR/X actuará en los BAFTA con su primer show en vivo
copa_libertadores_mexico_mls_e8bb688d63
Liga MX y MLS disputarían la Libertadores en 2027, según informes
mexico_rojo_apalea_a_panama_en_la_serie_del_caribe_2026_da6c9727_b124de4d71
México Rojo debuta con paliza sobre Panamá en la Serie del Caribe
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_02_01_T124747_122_5be7d168b9
Celebra Tula su segundo 'Festival del Cabrito' en Tamaulipas
publicidad
×