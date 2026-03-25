El pastel frío de fresa es una delicia de temporada

Hay postres que saben a estación. El pastel frío de fresa es, sin duda, uno de ellos: una receta sencilla que encuentra en marzo su mejor versión gracias a la frescura y dulzura natural de esta fruta roja que, más que un ingrediente, es protagonista.

En México, la fresa entra en su punto óptimo durante la transición hacia la primavera. Su color vibrante no solo alegra la mesa, también es reflejo de su riqueza en antioxidantes, particularmente vitamina C, flavonoides y compuestos fenólicos que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Consumir fresas frescas es definitivamente un placer, pero también un gesto de bienestar, pues fortalecen el sistema inmunológico, favorecen la salud cardiovascular y aportan fibra que mejora la digestión.

Este pastel frío, de textura suave y frescura envolvente, captura todas esas cualidades en una preparación accesible. La base, hecha con galletas Marías y mantequilla, aporta un contraste crujiente que sostiene la delicadeza de la crema de fresa.

El relleno, por su parte, es una mezcla aireada de leche evaporada congelada, fresas naturales y grenetina, que logra una consistencia ligera, casi etérea. Lo interesante de esta receta es que no necesita horno, ni procesos complejos: la fresa se mantiene como esencia, tanto en sabor como en color.

Al final, las rebanadas frescas que decoran el pastel no solo suman estética, también refuerzan su perfil natural. Aquí te compartimos el paso a paso para disfrutarlo en una deliciosa merienda con amigos o familia. (Con información de Agencias)

La receta paso a paso

Base

1 barra de mantequilla, fundida (90 g)

30 galletas Marías, molidas

Crema de fresa

1 lata de leche evaporada, congelada por 4 horas

250 gramos de fresas

2 sobres de grenetina (7 g c/u), disuelta en ½ taza de agua y disuelta a baño María

1 taza de fresas, desinfectadas y rebanadas para decorar

Preparación

Mezcla la mantequilla con las galletas hasta formar una pasta. Forra un molde con papel aluminio y cubre con la pasta de galleta; refrigera por 15 minutos. Para la crema de fresa, licúa la leche condensada con la leche evaporada y las fresas hasta mezclar por completo; agrega la grenetina y sigue licuando hasta integrar.

Vierte sobre la base de galleta y decora con las fresas. Cubre con plástico y refrigera por 2 horas o hasta que cuaje por completo. ¡Listo! Desmolda y disfruta.

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