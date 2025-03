Eligen a Noel Ramírez como presidente de la Unión Ganadera

Luego de una elección muy acalorada, la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL) eligió como nuevo presidente a Noel Ramírez, quien se inscribió de último minuto en el proceso.

Ramírez venció con 27 votos al diputado local de MC, Armando Víctor Gutiérrez Canales, quien obtuvo 17 sufragios de un total de 44 asambleístas con derecho a voto.

Desde temprano en la Expo Guadalupe comenzaron a llegar tanto delegados como los candidatos a la presidencia, en este caso Adrián de la Garza Tijerina y también Armando Víctor Gutiérrez, quien tuvo problemas para ingresar ya que el personal de seguridad no lo dejaban pasar.

Empleados de la UGRNL cerraron con cadenas las puertas y sólo dejaban entrar a los delegados con derecho a voto a fin de que no se generara un altercado mayor.

Estas asambleas suelen ser públicas, pero, según De la Garza Tijerina en esta ocasión se tomó la determinación de que sólo ingresaran los integrantes con derecho a voto para evitar enfrentamientos, así como el ingreso de personas ajenas al proceso.

La asamblea general donde se votó al nuevo presidente transcurrió a puerta cerrada y en esta hubo cambios de último minuto, ya que Adrián de la Garza y toda su planilla se retiraron de la contienda y Tijerina presentó en la que Noel Ramírez contendió contra Gutiérrez Canales.

Ramírez dijo que desde que inició el proceso de elección él había querido inscribirse, sin embargo no lo hizo hasta el día la elección y a solicitud de De la Garza Tijerina.

“Yo ya había manifestado que quería ser candidato para dirigir los rumbos ganaderos de Nuevo León y al momento al que se solicitan las planillas, se presentan y yo fui una de las planillas".

“Mi planilla se presentó ahorita porque no era un requisito de presentarla hace días, era un requisito de presentar las planillas que haya (hoy) porque esas son las operaciones que deben de ser”, dijo el ahora presidente Noel Ramírez.

Por su parte, Gutiérrez Canales dijo en entrevista que a pesar de que aceptaba el resultado, para él la elección fue muy turbia e incluso acusó de presión psicológica a los delegados.

“Es cierto que obtuvo 27 ó 26 votos, no estoy seguro y es cierto que la presión estuvo psicológicamente activa, en ningún momento esta persona hizo campaña, en ningún momento les pidió el voto, todo estuvo coaccionado, pero el que hayan sacado una planilla de ultimo momento, eso ya es un logro".

“Porque lo que buscábamos en este gobierno era precisamente que hubiera otro apellido en la Unión Ganadera, que la gente entienda que esto no es de una familia, yo no tengo nada en contra de los De la Garza, solo tengo que hacer valer que el gremio no es de unos cuantos”, dijo Gutiérrez.

Por último, el ahora ex presidente indicó que tras 18 años se bajó voluntariamente de la contienda después de una reflexión con su equipo.

“Ya no queríamos reelegirnos, queríamos darle la oportunidad a ganaderos nuevos a participar ya de lleno en esta organización".

“También uno se cansa después de muchos años y también escuchamos las ganas de alguien que quisiera sucedernos de una manera correcta y él fue el que la hizo presentando su planilla el día de hoy y yo tuve la oportunidad de presentarla”, agregó De la Garza Tijerina.

Ramírez indicó que su triunfo fue con el 75% de los votos de los 44 delegados, quienes votaron abiertamente y no quisieron hacerlo secreto por boleta, como se había propuesto en un principio, por lo cual será el presidente de la Unión Ganadera de Nuevo León por los próximos tres años.

