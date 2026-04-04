EUA revoca visas a iraníes ligados al gobierno de Irán

El gobierno encabezado por Donald Trump revocó el estatus migratorio de al menos cuatro ciudadanos iraníes vinculados con el actual y anterior gobierno de Irán, como parte de una serie de medidas adoptadas por autoridades estadounidenses en materia de seguridad.

Entre los afectados se encuentran dos personas que ya fueron detenidas por autoridades migratorias y permanecen bajo custodia, mientras se alistan procedimientos para su eventual deportación.

Decisión se tomó tras revisión de requisitos migratorios

Las acciones se concretaron esta semana luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, determinara que los involucrados ya no cumplían con las condiciones necesarias para conservar la residencia permanente o ingresar al país.

La medida se suma a decisiones previas adoptadas a finales del año pasado, cuando también se retiraron visas a diplomáticos y personal vinculado con la misión iraní ante organismos internacionales.

Detienen a familiares de Qassem Soleimani

De acuerdo con el Departamento de Estado, entre las personas detenidas se encuentran la sobrina y la sobrina nieta de Qassem Soleimani, exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní fallecido en 2020 durante un ataque aéreo estadounidense en Bagdad.

Ambas fueron arrestadas por agentes migratorios en Estados Unidos y se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además, autoridades informaron que el esposo de una de ellas tiene prohibido el ingreso al país.

Autoridades señalan vínculos y posturas públicas

Según el gobierno estadounidense, las personas involucradas habrían mantenido un estilo de vida prolongado en territorio estadounidense mientras expresaban apoyo al gobierno iraní.

En un mensaje público, Rubio señaló que una de las detenidas había manifestado respaldo a acciones contra ciudadanos estadounidenses, lo que motivó la revocación de su estatus legal.

El funcionario añadió que la política actual busca evitar que el país sea un espacio para personas que respalden gobiernos considerados adversarios.

Otros casos recientes de revocación

El Departamento de Estado también confirmó la cancelación de visas a otras figuras vinculadas con el gobierno iraní, entre ellas una académica relacionada con el exfuncionario Ali Larijani.

En estos casos, las personas afectadas ya no se encuentran en territorio estadounidense.

Asimismo, desde diciembre pasado se han aplicado medidas similares contra diplomáticos iraníes y personal acreditado ante la Organización de las Naciones Unidas, como parte de un proceso más amplio de revisión migratoria.

Sin postura oficial de Irán

Hasta el momento, la misión de Irán ante la ONU no ha emitido una postura oficial sobre estas acciones.

Las autoridades estadounidenses han evitado dar detalles adicionales sobre algunos casos, al señalar motivos de privacidad y seguridad, aunque reiteraron que estas decisiones no están directamente relacionadas con conflictos recientes o protestas en Irán.

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