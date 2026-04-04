Prevén lluvias fuertes por ingreso del frente frío en NL
Esto generará precipitaciones intensas, rachas de viento en la zona norte y citrícola, e incluso no se descarta la posible formación de torbellinos
- 04
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Abril
2026
La llegada del frente frío número 43 provocará lluvias intensas a torrenciales en Nuevo León durante la tarde y noche de este sábado. De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil del Estado, el sistema frontal interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en altura.
Esto generará precipitaciones intensas, rachas de viento en la zona norte y citrícola, e incluso no se descarta la posible formación de torbellinos.
“La novedad de este frente frío es que va a traer humedad, va a traer lluvias de fuertes a intensas que pueden estar presentándose en la zona norte citrícola y área metropolitana”, advirtió el director de Protección Civil estatal, Erick Cavazos.
Las lluvias comenzarán a registrarse entre las 12:00 y las 15:00 horas, con un incremento significativo en su intensidad hacia la noche.
En cuanto a los acumulados estimados, se prevén entre 50 y 75 milímetros en la zona norte, metropolitana y citrícola; de 60 a 80 milímetros en la región oriente; y de 25 a 50 milímetros en zonas montañosas y del sur del estado.
Ante este panorama, autoridades mantienen vigilancia permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias y exhortaron a la población a extremar precauciones.
Recomendaciones:
- Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas
- Conducir con precaución
- Alejarse de árboles, postes o estructuras inestables
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento
- Evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Atender indicaciones de las autoridades en ríos, parques o zonas turísticas
- Mantenerse informado a través de fuentes oficiales
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