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Nuevo León

Prevén lluvias fuertes por ingreso del frente frío en NL

Esto generará precipitaciones intensas, rachas de viento en la zona norte y citrícola, e incluso no se descarta la posible formación de torbellinos

  • 04
  • Abril
    2026

La llegada del frente frío número 43 provocará lluvias intensas a torrenciales en Nuevo León durante la tarde y noche de este sábado. De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil del Estado, el sistema frontal interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en altura.

Esto generará precipitaciones intensas, rachas de viento en la zona norte y citrícola, e incluso no se descarta la posible formación de torbellinos.

“La novedad de este frente frío es que va a traer humedad, va a traer lluvias de fuertes a intensas que pueden estar presentándose en la zona norte citrícola y área metropolitana”, advirtió el director de Protección Civil estatal, Erick Cavazos.

Las lluvias comenzarán a registrarse entre las 12:00 y las 15:00 horas, con un incremento significativo en su intensidad hacia la noche.

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En cuanto a los acumulados estimados, se prevén entre 50 y 75 milímetros en la zona norte, metropolitana y citrícola; de 60 a 80 milímetros en la región oriente; y de 25 a 50 milímetros en zonas montañosas y del sur del estado.

Ante este panorama, autoridades mantienen vigilancia permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias y exhortaron a la población a extremar precauciones.

Recomendaciones:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas
  • Conducir con precaución
  • Alejarse de árboles, postes o estructuras inestables
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento
  • Evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Atender indicaciones de las autoridades en ríos, parques o zonas turísticas
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

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