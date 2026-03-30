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Nuevo León

En el Costco más grande de LatAm puedes encontrar concreto Cemex

Cemex suministró 6,500 metros cúbicos de concreto, suficiente para llenar dos albercas olímpicas. El material de baja contracción busca mejorar la durabilidad

  • 30
  • Marzo
    2026

En la nueva tienda Costco de Escobedo, Nuevo León, hay concreto Cemex en el departamento de abarrotes, en el de frutas y verduras e incluso en la farmacia, pues la compañía suministró los materiales para la construcción de esta obra, y cumplió su cometido en solo 6 meses.

Cemex recibió el pedido para este proyecto en 2025 por parte de la constructora Maiz Mier y, tras un proceso de planeación y diseño, comenzó con el suministro de concreto desde el pasado mes de septiembre.

El objetivo era garantizar una construcción de alta calidad, minimizando riesgos asociados y asegurando el desempeño estructural, lo que se concretó en marzo de 2026, cuando fue concluida la que ahora será la tienda más grande en toda América Latina.

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En total, Cemex suministró 6,500 metros cúbicos de concreto, suficiente para llenar dos albercas olímpicas. El material utilizado es de baja contracción, que contribuye a reducir fisuras y mejora la durabilidad de la estructura.

Sólo en los pisos fueron utilizados 2,400 metros cúbicos de concreto, pero también se utilizó en la plataforma de andenes, las rampas de acceso, guarniciones de jardineras, una cisterna y tanque de agua, el área de estacionamiento y la gasolinera de la tienda.

Cemex cumple 120 años de construir confianza, y este aniversario lo celebra con su participación en el desarrollo de este proyecto, que le dará un nuevo rostro al municipio regio.


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