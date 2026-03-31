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Nuevo León

Entrega Samuel García 28 nuevas unidades a la ruta 41

La entrega fue encabezada por el gobernador Samuel García durante un evento realizado en la colonia Del Prado, en el municipio de Monterrey

  • 31
  • Marzo
    2026

El Gobierno del Estado entregó 28 nuevas unidades de transporte público para la ruta 41 El Calvario - San Andrés, que recorre los municipios de Pesquería, Apodaca, San Nicolás, Guadalupe y Monterrey, con lo que se busca beneficiar a más de 106 mil usuarios.

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La entrega fue encabezada por el gobernador Samuel García durante un evento realizado en la colonia Del Prado, en el municipio de Monterrey. Ahí, el mandatario estatal aseguró que su administración continuará con la renovación del sistema de transporte público con la meta de incorporar más de 4 mil camiones en la zona metropolitana rumbo al Mundial de FIFA 2026.

“Prometimos 4 mil camiones, acuérdense que nos dejaron con puros viejitos, chatarra y nos dejaron con menos de 2 mil. Vamos a ir por más de 4 mil todos nuevos, internet, clima, acceso universal, el famoso escalón bajito, acceso a gente con discapacidad, adultos mayores. Eso es el nuevo Nuevo León y claro que lo que queremos es que pues antes de que sea de que sea el Mundial estén”, dijo.

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Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, reconoció que aún existen retos pendientes.

“En 4 años se ha estado haciendo lo que no se hizo en 40. Y con cada paso vamos construyendo un Nuevo León que se mueve hacia adelante y que mejora la vida diaria de quienes lo habitan. Sabemos que aún falta camino por recorrer, pero estamos avanzando”, dijo Rodríguez Cantú.

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En tanto, Abraham Vargas Molina, director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), explicó que esta reestructura permitirá mejorar la frecuencia de paso, elevar el nivel de confort para los usuarios y ordenar el servicio.

“Entonces ponemos en operación 28 autobuses para la ruta 41 y mejorar la conectividad del municipio de Pesquería con el resto del área metropolitana y con el resto de los servicios de transporte. Ya vamos a beneficiar a más de 100 mil habitantes”, dijo.

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