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Aplica México 17.2 millones de dosis contra sarampión; NL destaca

México suma 17.2 millones de vacunas contra el sarampión en siete semanas, con Nuevo León superando el millón de dosis aplicadas

  • 31
  • Marzo
    2026

En siete semanas, México ha aplicado 17.2 millones de dosis contra el sarampión, lo que ha permitido reducir la transmisión del virus en todo el país.

Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, confirmó que la tendencia va a la baja desde hace al menos un mes.

“La estrategia para controlar el sarampión en México y en el mundo es vacunar, es la medida más eficiente, la más segura y la que más funciona”, afirmó Clark.

La jornada arrancó el 7 de febrero con una aplicación semanal inicial de 1.7 millones de vacunas, alcanzando picos de hasta 3.4 millones en los días de mayor actividad.

Con este ritmo, el país se encamina a cumplir la meta de 25 millones de dosis acordada con los gobiernos estatales.

“En siete semanas hemos aplicado 17.2 millones de vacunas y por esta razón hoy la transmisión está a la baja en todas las entidades”, sostuvo el funcionario.

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Nuevo León supera el millón de dosis

Dentro del avance nacional, Nuevo León destaca con 1,009,141 vacunas aplicadas, colocándose entre los estados con mayor cobertura en esta estrategia.

La entidad se mantiene en el grupo de mayor desempeño junto con Estado de México y Ciudad de México, que encabezan la lista nacional.

Autoridades señalaron que todas las entidades han alcanzado o se encuentran dentro de las metas previstas, reflejo de una campaña coordinada entre federación y estados.

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Grupos prioritarios y llamado urgente

El sector salud reiteró que la vacunación debe continuar, especialmente en menores de seis meses a 12 años que no cuenten con esquema completo.

También se exhorta a personas de 13 a 49 años que no tengan certeza de haber recibido ambas dosis.

“Si no tienen su esquema completo o no lo recuerdan, vayan a vacunarse”, enfatizó.

Cabe mencionar que la inmunización está disponible de forma gratuita en centros de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, sin importar la derechohabiencia.

Además, se habilitó una plataforma digital para ubicar módulos de vacunación en todo el país.

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Aunque el panorama es positivo, autoridades advirtieron que no es momento de relajar medidas. La baja en contagios se ha sostenido durante cuatro semanas, pero el riesgo persiste.

“La mejor manera de protegernos hacia el futuro es que las personas que no se han vacunado acudan de manera prioritaria”, concluyó.


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