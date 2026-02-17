Podcast
Nuevo León

En Nuevo León, comercio exterior se multiplica: Samuel García

Destaca gobernador del estado Samuel García proyectos estratégicos que favorecen atracción de inversión y la competitividad de Nuevo León

  • 17
  • Febrero
    2026

El gobernador Samuel García afirmó que Nuevo León se caracteriza por tener fortaleza en su actividad exportadora, la cual se ha multiplicado en los últimos años ante un crecimiento en la inversión de más infraestructura, incluyendo la aduanera.

Al participar en la ceremonia de inauguración de la asamblea general de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), el mandatario explicó que buscarán seguir promoviendo las exportaciones y la vinculación fronteriza.

En ese contexto, destacó que al inicio de su administración el Puerto Laredo-Colombia registraba 300 cruces diarios, mientras que actualmente se han alcanzado picos de hasta 7,000 cruces en un solo día, resultado, dijo, de proyectos estratégicos que fortalecen la conectividad y la seguridad fronteriza.

Asimismo, subrayó que las carreteras La Gloria-Colombia, 255 y la Interserrana impulsarán aún más el comercio exterior al reducir costos logísticos y tiempos de traslado. 

Con la ampliación del puente fronterizo de tres a 16 carriles y el ahorro estimado de 121 kilómetros, equivalente a hora y media en transporte de carga, se proyecta alcanzar hasta 14,000 cruces diarios.

Por su parte, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, señaló que la modernización del sistema aduanero, en coordinación con la CAAAREM, permitirá consolidar un esquema más ágil y competitivo. 

En tanto, el presidente del organismo, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, afirmó que la reforma estatutaria marcará una nueva etapa para los agentes aduanales, respaldados por más de 80 años de trayectoria y 38 asociaciones afiliadas.


Comentarios

