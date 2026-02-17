Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Brenda_Velazquez_3dbecb7ee3
Nuevo León

Buscan que se puedan pagar camiones con tarjeta de crédito

La diputada Brenda Velázquez indicó que actualmente la tarjeta ‘Me Muevo’ y Urbani, son intermediarios en los pagos del transporte, lo cual no incentiva su uso

  • 17
  • Febrero
    2026

Para abrir más posibilidades de pago y que cualquier persona pueda usar el transporte público, la diputada de Morena, Brenda Velazquez pidió que se coloquen validadores que acepten tarjetas de crédito o débito en el transporte público.

En tribuna, la diputada indicó que actualmente la tarjeta ‘Me Muevo’ y la aplicación de prepago Urbani, son intermediarios en los pagos del transporte, lo cual no ayuda a incentivar su uso entre los ciudadanos de Nuevo León.

Además, agregó que también será una limitante para los turistas que lleguen a visitar al estado por el próximo evento del Mundial de futbol.

“Esta limitación en las opciones de pago genera complicaciones, no solo para turistas internacionales, de otros Estados y residentes locales que, por motivos de seguridad cibernética, poco acceso a teléfonos inteligentes, brevedad de su estancia o preferencia por métodos de pago simples y universales, evitan adquirir tarjetas prepagadas temporales o vincular sus datos bancarios a aplicaciones locales como Urbani, sino también para un amplio sector de ciudadanos regiomontanos que ordinariamente utilizan su vehículo particular, pero recurren al transporte público de manera ocasional o temporal.

“Teniendo como consecuencia el no poder subir al vehículo de forma inmediata, generando pérdida de tiempo valioso, estrés adicional en momentos ya complicados y una percepción de exclusión del sistema de movilidad pública”, dijo la diputada Brenda Velázquez.

La propuesta pide que se hagan las acciones necesarias por parte del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, y Metrorrey, para que actualicen sus sistemas de cobro en todas las unidades de transporte público para que acepten el pago directo con tarjeta de crédito o débito.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

unta_solicitara_prorroga_modernizar_ruta_blanca_ramos_arizpe_8829aee895
UNTA solicitará prórroga para modernizar unidades en Ramos Arizpe
nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Whats_App_Image_2026_02_16_at_15_43_28_3959d9be77
Urgen capacitación para choferes de transporte público
publicidad

Últimas Noticias

sdfh_7589e76681
Comienza la Cuaresma en Matamoros con imposición de ceniza
Whats_App_Image_2026_02_18_at_6_12_37_PM_cf37b03d62
Se dan encontronazo en el Congreso por reforma de rentas
55f39789_b3d2_49e1_b689_7584fbe82589_3016f37780
Proponen ampliar órdenes de protección a víctimas
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×