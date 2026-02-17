Podcast
Whats_App_Image_2025_11_06_at_2_42_06_PM_6c492c62f0
Nuevo León

Afirma Samuel que, sin presupuesto, se 'perderían' proyectos

La declaración surge luego de que el fin de semana García Sepúlveda pusiera sobre la mesa reducir la cantidad de financiamiento que pretende solicitar

  • 17
  • Febrero
    2026

Sin nada aprobado y en medio de la incógnita sobre cuándo podría sacar el Congreso un dictamen, el gobernador Samuel García sentenció que de no aprobarse un presupuesto para 2026, tendrá que sacrificar algunos proyectos.

Aunque no precisó detalles respecto a cuáles se verían afectados, aseguró que las obras prioritarias, como el Metro, continuarán.

“Al Estado le conviene tener presupuesto, estamos en la mejor disposición, pero si no quieren sacarlo, no pasa nada, el Estado sigue trabajando.

“Tendríamos que sacrificar algunos proyectos, pero como quiera el Estado, salga o no salga el Presupuesto, está listo para el Mundial, para el cierre del sexenio, para el Metro, y estaremos atentos a ver que resuelve el Congreso”, dijo el mandatario estatal.

La declaración surge luego de que el fin de semana García Sepúlveda pusiera sobre la mesa reducir la cantidad de financiamiento que pretende solicitar, esto como un ofrecimiento para lograr un punto medio.

Y es que en días recientes las bancadas del PRI, PAN, PRD y Morena cuestionaron el endeudamiento y propusieron sacar adelante un proyecto que no lo incluya.


